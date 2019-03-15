Бизнес-Недвижимость

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческой недвижимости у определенных строительных компаний

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—30 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 13,2—16,2%

в зависимости от размера ПВ и срока кредита; +1 п. п. до регистрации ипотеки

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение недвижимость поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество при первоначальном взносе менее 50% необходим дополнительный залог, покрывающий необеспеченную часть кредита; страхование залога в страховой компании, финансовое состояние которой удовлетворяет требованиям банка

Поручительство собственников бизнеса; супруги(-а) — для ИП

Форма выдачи кредит

Режим погашения индивидуальный график погашение процентов — ежемесячно

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — резиденты РФ; годовая выручка — до 800 млн рублей; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможна отсрочка погашения основного долга; досрочное погашение без ограничений и штрафов Минусы обязательное страхование залога Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; поддержание оборотов по расчетному счету в банке в сумме не менее суммы кредита и процентов

Дата актуализации 15.03.2019 12:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Недвижимость» в 11 городах России