Вход
Поиск
Сургутнефтегазбанк, кредит для бизнеса

Бизнес-Недвижимость

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение коммерческой недвижимости у определенных строительных компаний
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—30 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    13,2—16,2%
    в зависимости от размера ПВ и срока кредита; +1 п. п. до регистрации ипотеки
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • приобретаемое имущество

    при первоначальном взносе менее 50% необходим дополнительный залог, покрывающий необеспеченную часть кредита; страхование залога в страховой компании, финансовое состояние которой удовлетворяет требованиям банка

  • Поручительство
    собственников бизнеса; супруги(-а) — для ИП
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    погашение процентов — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП — резиденты РФ; годовая выручка — до 800 млн рублей; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможна отсрочка погашения основного долга;
    • досрочное погашение без ограничений и штрафов
    Минусы
    • обязательное страхование залога
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • поддержание оборотов по расчетному счету в банке в сумме не менее суммы кредита и процентов
  • Дата актуализации
    15.03.2019 12:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Недвижимость» в 11 городах России

Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
Адрес
628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
ОГРН
1028600001792
Сайт
www.sngb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(3462) 39-88-88

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса