Бизнес-Недвижимость
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение коммерческой недвижимости у определенных строительных компаний
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—30 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
13,2—16,2%
в зависимости от размера ПВ и срока кредита; +1 п. п. до регистрации ипотеки
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Отсрочка начала погашения кредита
возможна
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- приобретаемое имущество
при первоначальном взносе менее 50% необходим дополнительный залог, покрывающий необеспеченную часть кредита; страхование залога в страховой компании, финансовое состояние которой удовлетворяет требованиям банка
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Поручительство
собственников бизнеса; супруги(-а) — для ИП
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
индивидуальный график
погашение процентов — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП — резиденты РФ; годовая выручка — до 800 млн рублей; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможна отсрочка погашения основного долга;
- досрочное погашение без ограничений и штрафов
Особые ограничения
- обязательное страхование залога
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- поддержание оборотов по расчетному счету в банке в сумме не менее суммы кредита и процентов
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Дата актуализации
15.03.2019 12:57