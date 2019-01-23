Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
покрытие кассовых разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
без ограничений
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Срок кредита
до 1 года
срок непрерывной задолженности - 30,60,90 дней
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Ставка по кредиту годовых
9,5—12,4%
зависит от срока кредитования, совокупного размера кредитных и приравненных к ним обязательств перед банком, заключения договора об оказании услуг по выдаче денежных средств сотрудникам с использованием международных банковских карт
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- спецтехника
- товарно-материальные ценности
- транспортные средства
ТМЦ не более 50% от общей залоговой стоимости
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Поручительство
собственников бизнеса и учредителей с долей в уставном капитале 25% и более; супруга (и) — для ИП; третьих лиц являющихся залогодателями
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
- диверсифицированный залог;
- отсутствие комиссии за оформление кредита
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Дата актуализации
23.01.2019 11:27