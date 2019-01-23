Овердрафт

Основные сведения Цель кредита покрытие кассовых разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита без ограничений

Срок кредита до 1 года

срок непрерывной задолженности - 30,60,90 дней

Ставка по кредиту годовых 9,5—12,4%

зависит от срока кредитования, совокупного размера кредитных и приравненных к ним обязательств перед банком, заключения договора об оказании услуг по выдаче денежных средств сотрудникам с использованием международных банковских карт

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности

Материальное обеспечение недвижимость оборудование спецтехника товарно-материальные ценности транспортные средства ТМЦ не более 50% от общей залоговой стоимости

Поручительство собственников бизнеса и учредителей с долей в уставном капитале 25% и более; супруга (и) — для ИП; третьих лиц являющихся залогодателями

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог; отсутствие комиссии за оформление кредита

Дата актуализации 23.01.2019 11:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 14 городах России