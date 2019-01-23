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Хлынов, кредит для бизнеса

Оборотный — НКЛ

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    без ограничений; до 1 000 000 руб. без залога
  • Срок кредита
    до 2 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    10,5—13,9%
    срока кредитования, совокупного размера кредитных и приравненных к ним обязательств перед банком, залогового обеспечения, заключения договора об оказании услуг по выдаче денежных средств сотрудникам с использованием международных банковских карт
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    до 0,5% от суммы лимита единовременно
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% в день от суммы просроченной задолженности
  • Материальное обеспечение
    недвижимость

    ТМЦ не более 50% от общей залоговой стоимости; при сроке кредитования свыше 18 мес. в качестве залогового обеспечения принимаются только основные средства

  • Поручительство
    собственников бизнеса и учредителей с долей в уставном капитале 25% и более; супруга (и) — для ИП; третьих лиц являющихся залогодателями
  • Форма выдачи
    кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

    ежемесячно со 2-го месяца

  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог;
    • до 1 млн рублей без залога
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
  • Дата актуализации
    23.01.2019 11:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборотный — НКЛ» в 14 городах России

Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
Адрес
610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
ОГРН
1024300000042
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
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Телефоны
8 800 250-27-77 — звонок по России бесплатный

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