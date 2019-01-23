Оборотный — НКЛ

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита без ограничений; до 1 000 000 руб. без залога

Срок кредита до 2 лет

Ставка по кредиту годовых 10,5—13,9%

срока кредитования, совокупного размера кредитных и приравненных к ним обязательств перед банком, залогового обеспечения, заключения договора об оказании услуг по выдаче денежных средств сотрудникам с использованием международных банковских карт

Комиссии при оформлении / выдаче кредита до 0,5% от суммы лимита единовременно

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности

Материальное обеспечение недвижимость ТМЦ не более 50% от общей залоговой стоимости; при сроке кредитования свыше 18 мес. в качестве залогового обеспечения принимаются только основные средства

Поручительство собственников бизнеса и учредителей с долей в уставном капитале 25% и более; супруга (и) — для ИП; третьих лиц являющихся залогодателями

Форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) ежемесячно со 2-го месяца

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог; до 1 млн рублей без залога Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита

Дата актуализации 23.01.2019 11:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотный — НКЛ» в 14 городах России