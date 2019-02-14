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Левобережный, кредит для бизнеса

Ликвидная недвижимость

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, инвестиции, неотложные нужды, рефинансирование задолженности в стороннем банке
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—35 000 000
  • Срок кредита
    до 6 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11,5%
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6-ти мес.
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    1
  • Материальное обеспечение
    недвижимость

    жилая, офисная; страхование не обязательно

  • Поручительство
    учредителей (участников) с долей в компании не менее 51%; связанные компании (все работающие); супруг(а)/третьи лица (если выступают залогодателями)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП, физические лица — собственники бизнеса; годовая выручка по группе связанных компаний по данным официальной отчетности за последний отчетный год до 400 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • страхование залога не обязательно;
    • отсрочка начала погашения основного долга на срок до 6-ти мес.;
    • крупная сумма финансирования
    Особые ограничения
    • возможна выдача кредита на физ.лицо (собственника бизнеса)
  • Дата актуализации
    14.02.2019 15:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Ликвидная недвижимость» в 41 городе России

Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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