Ликвидная недвижимость
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, инвестиции, неотложные нужды, рефинансирование задолженности в стороннем банке
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—35 000 000
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Срок кредита
до 6 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 11,5%
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти мес.
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Срок рассмотрения заявки, дней
1
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Материальное обеспечение
недвижимость
жилая, офисная; страхование не обязательно
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Поручительство
учредителей (участников) с долей в компании не менее 51%; связанные компании (все работающие); супруг(а)/третьи лица (если выступают залогодателями)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, физические лица — собственники бизнеса; годовая выручка по группе связанных компаний по данным официальной отчетности за последний отчетный год до 400 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- страхование залога не обязательно;
- отсрочка начала погашения основного долга на срок до 6-ти мес.;
- крупная сумма финансирования
- возможна выдача кредита на физ.лицо (собственника бизнеса)
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Дата актуализации
14.02.2019 15:06