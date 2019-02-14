Авто-рост
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение автотранспорта/ спецтехники
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—35 000 000
30% обеспечения на момент выдачи, либо подтверждение оплаты первоначального взноса
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 13,95%
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Отсрочка начала погашения кредита
1 мес.
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 2
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Материальное обеспечение
- приобретаемое имущество
- спецтехника
- транспортные средства
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Поручительство
учредителей (участников) с долей в компании не менее 51%; связанные компании (все работающие); супруг(а)/третьи лица (если выступают залогодателями)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, физические лица — собственники бизнеса; годовая выручка по группе связанных компаний по данным официальной отчетности за последний отчетный год до 300 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
- страхование залога не обязательно;
- отсрочка начала погашения основного долга - 1 мес.
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Дата актуализации
14.02.2019 15:13