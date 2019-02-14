Авто-рост

Основные сведения Цель кредита приобретение автотранспорта/ спецтехники

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—35 000 000

30% обеспечения на момент выдачи, либо подтверждение оплаты первоначального взноса

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 13,95%

Отсрочка начала погашения кредита 1 мес.

Срок рассмотрения заявки, дней до 2

Материальное обеспечение приобретаемое имущество спецтехника транспортные средства

Поручительство учредителей (участников) с долей в компании не менее 51%; связанные компании (все работающие); супруг(а)/третьи лица (если выступают залогодателями)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, физические лица — собственники бизнеса; годовая выручка по группе связанных компаний по данным официальной отчетности за последний отчетный год до 300 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы страхование залога не обязательно; отсрочка начала погашения основного долга - 1 мес.

Дата актуализации 14.02.2019 15:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Авто-рост» в 41 городе России