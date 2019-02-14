Бизнес без границ
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, инвестиции, неотложные нужды, рефинансирование задолженности в других банках
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—35 000 000
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Срок кредита
до 10 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 11,6%
зависит от суммы кредита, от 11,6% годовых при сумме кредита от 10 млн руб.
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти мес.
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 2
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- спецтехника
- транспортные средства
поручительство фонда — до 60% от суммы кредита; часть кредита в размере 2 млн руб., но не более 50% от суммы кредита, может быть не обеспечена залогом; возможно оформление кредита до 2 млн руб. без дополнительного обеспечения на пополнение оборотных средств и/или приобретение объектов недвижимости под поручительство фонда 50%
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Поручительство
учредителей (участников) с долей в компании не менее 51%; связанные компании (все работающие); супруг(а)/третьи лица (если выступают залогодателями), если поручителей менее 2 лиц — обязательное страхование заемщика
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, физические лица — собственники бизнеса; годовая выручка по группе связанных компаний по данным официальной отчетности за последний отчетный год до 300 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- страхование залога не обязательно;
- отсрочка начала погашения основного долга до 6-ти мес.;
- диверсифицированный залог
- макс. ставку банк не раскрывает
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Дата актуализации
14.02.2019 15:11