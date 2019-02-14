Бизнес без границ

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, инвестиции, неотложные нужды, рефинансирование задолженности в других банках

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—35 000 000

Срок кредита до 10 лет

Ставка по кредиту годовых от 11,6%

зависит от суммы кредита, от 11,6% годовых при сумме кредита от 10 млн руб.

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти мес.

Срок рассмотрения заявки, дней до 2

Материальное обеспечение недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса спецтехника транспортные средства поручительство фонда — до 60% от суммы кредита; часть кредита в размере 2 млн руб., но не более 50% от суммы кредита, может быть не обеспечена залогом; возможно оформление кредита до 2 млн руб. без дополнительного обеспечения на пополнение оборотных средств и/или приобретение объектов недвижимости под поручительство фонда 50%

Поручительство учредителей (участников) с долей в компании не менее 51%; связанные компании (все работающие); супруг(а)/третьи лица (если выступают залогодателями), если поручителей менее 2 лиц — обязательное страхование заемщика

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, физические лица — собственники бизнеса; годовая выручка по группе связанных компаний по данным официальной отчетности за последний отчетный год до 300 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы страхование залога не обязательно; отсрочка начала погашения основного долга до 6-ти мес.; диверсифицированный залог Минусы макс. ставку банк не раскрывает

Дата актуализации 14.02.2019 15:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес без границ» в 41 городе России