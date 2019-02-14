Бизнес-ипотека
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение коммерческой или жилой недвижимости
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—35 000 000
20% обеспечения на момент выдачи, либо в виде первоначального взноса
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Срок кредита
до 15 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 10,9%
от 11,3% годовых — в случае залога коммерческой недвижимости (в зависимости от суммы кредита); от 10,9% — в случае залога жилой недвижимости
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Отсрочка начала погашения кредита
от 3-х месяцев
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 2
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- приобретаемое имущество
- спецтехника
- транспортные средства
поручительство Фонда — до 20% от суммы кредита; 20% обеспечения на момент выдачи, либо в виде первоначального взноса
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Поручительство
фактических учредителей бизнеса, супругов, связанных компаний, третьих лиц
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП,физическое лицо — собственник бизнеса; годовая выручка по группе связанных компаний по данным официальной отчетности за последний отчетный год до 300 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- страхование залога не обязательно;
- отсрочка начала погашения основного долга - от 3-х мес.
- местоположение бизнеса - не более 100 км от офиса банка;
- наличие хорошей кредитной истории всех участников сделки
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Дата актуализации
14.02.2019 15:10