Бизнес-ипотека

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческой или жилой недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—35 000 000

20% обеспечения на момент выдачи, либо в виде первоначального взноса

Срок кредита до 15 лет

Ставка по кредиту годовых от 10,9%

от 11,3% годовых — в случае залога коммерческой недвижимости (в зависимости от суммы кредита); от 10,9% — в случае залога жилой недвижимости

Отсрочка начала погашения кредита от 3-х месяцев

Срок рассмотрения заявки, дней до 2

Материальное обеспечение недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество спецтехника транспортные средства поручительство Фонда — до 20% от суммы кредита; 20% обеспечения на момент выдачи, либо в виде первоначального взноса

Поручительство фактических учредителей бизнеса, супругов, связанных компаний, третьих лиц

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Требования к заемщику ЮЛ, ИП,физическое лицо — собственник бизнеса; годовая выручка по группе связанных компаний по данным официальной отчетности за последний отчетный год до 300 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы страхование залога не обязательно; отсрочка начала погашения основного долга - от 3-х мес. Особые ограничения местоположение бизнеса - не более 100 км от офиса банка; наличие хорошей кредитной истории всех участников сделки

Дата актуализации 14.02.2019 15:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-ипотека» в 41 городе России