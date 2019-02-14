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Левобережный, кредит для бизнеса

Бизнес-ипотека

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение коммерческой или жилой недвижимости
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—35 000 000
    20% обеспечения на момент выдачи, либо в виде первоначального взноса
  • Срок кредита
    до 15 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 10,9%
    от 11,3% годовых — в случае залога коммерческой недвижимости (в зависимости от суммы кредита); от 10,9% — в случае залога жилой недвижимости
  • Отсрочка начала погашения кредита
    от 3-х месяцев
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 2
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • приобретаемое имущество
    • спецтехника
    • транспортные средства

    поручительство Фонда — до 20% от суммы кредита; 20% обеспечения на момент выдачи, либо в виде первоначального взноса

  • Поручительство
    фактических учредителей бизнеса, супругов, связанных компаний, третьих лиц
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП,физическое лицо — собственник бизнеса; годовая выручка по группе связанных компаний по данным официальной отчетности за последний отчетный год до 300 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • страхование залога не обязательно;
    • отсрочка начала погашения основного долга - от 3-х мес.
    Особые ограничения
    • местоположение бизнеса - не более 100 км от офиса банка;
    • наличие хорошей кредитной истории всех участников сделки
  • Дата актуализации
    14.02.2019 15:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-ипотека» в 41 городе России

Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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