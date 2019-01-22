Простой
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, инвестиции, неотложные нужды
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
150 000—3 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 11%
11% годовых действует при оформлении кредита без обеспечения, для клиентов, у которых в МСБ получено 2 и более кредитов (более 50% погашено), имеется подключенный овердрафт/либо полученная гарантия, положительная кредитная история (ни одной просрочки)
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти мес.
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 1
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Материальное обеспечение
- не требуется
- недвижимость
- спецтехника
- транспортные средства
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Поручительство
учредители (участники), совокупная доля которых в компании не менее 51%; связанные компании (все работающие); супруг(а)/третьи лица (если выступают залогодателями)
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; годовая выручка по заемщику по данным официальной отчетности за последний отчетный год до 60 млн рублей; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- отсрочка начала погашения основного долга - до 6-ти мес.;
- различные варианты залога
- максимальная ставка на сайте банка не указана
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Дата актуализации
22.01.2019 16:54