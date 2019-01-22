Простой

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, инвестиции, неотложные нужды

Валюта рубли

Сумма кредита 150 000—3 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 11%

11% годовых действует при оформлении кредита без обеспечения, для клиентов, у которых в МСБ получено 2 и более кредитов (более 50% погашено), имеется подключенный овердрафт/либо полученная гарантия, положительная кредитная история (ни одной просрочки)

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти мес.

Срок рассмотрения заявки, дней до 1

Материальное обеспечение не требуется недвижимость спецтехника транспортные средства

Поручительство учредители (участники), совокупная доля которых в компании не менее 51%; связанные компании (все работающие); супруг(а)/третьи лица (если выступают залогодателями)

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; годовая выручка по заемщику по данным официальной отчетности за последний отчетный год до 60 млн рублей; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсрочка начала погашения основного долга - до 6-ти мес.; различные варианты залога Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана

Дата актуализации 22.01.2019 16:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Простой» в 41 городе России