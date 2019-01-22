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Левобережный, кредит для бизнеса

Простой

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, инвестиции, неотложные нужды
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    150 000—3 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11%
    11% годовых действует при оформлении кредита без обеспечения, для клиентов, у которых в МСБ получено 2 и более кредитов (более 50% погашено), имеется подключенный овердрафт/либо полученная гарантия, положительная кредитная история (ни одной просрочки)
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6-ти мес.
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 1
  • Материальное обеспечение
    • не требуется
    • недвижимость
    • спецтехника
    • транспортные средства
  • Поручительство
    учредители (участники), совокупная доля которых в компании не менее 51%; связанные компании (все работающие); супруг(а)/третьи лица (если выступают залогодателями)
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; годовая выручка по заемщику по данным официальной отчетности за последний отчетный год до 60 млн рублей; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсрочка начала погашения основного долга - до 6-ти мес.;
    • различные варианты залога
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
  • Дата актуализации
    22.01.2019 16:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Простой» в 41 городе России

Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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