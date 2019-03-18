Автокредит для бизнеса

Основные сведения Цель кредита приобретение транспортных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 20 000 000

первоначальный взнос — от 20%

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 12—14%

в зависимости от срока и размера первоначального взноса

Комиссии при оформлении / выдаче кредита до 1% от суммы кредита, мин. 30 000 руб.

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,2% от суммы неуплаченных в срок процентов за каждый день просрочки; процентная ставка за пользование непогашенной в срок суммой кредита увеличивается в два раза до момента погашения просрочки

Материальное обеспечение приобретаемое имущество транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса (доля от 51%), руководителей организации; супруга(-и) — для ИП

Форма выдачи кредит

Режим погашения индивидуальный график проценты — ежемесячно

Условия досрочного погашения без штрафов

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП (общий и специальные налоговые режимы); расположение — в регионах присутствия банка (не далее 100 км от города, в котором расположен офис банка)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы досрочное погашение без комиссий Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 18.03.2019 09:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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