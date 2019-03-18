Бизнес-ипотека
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение готовой недвижимости, участие в долевом строительстве
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 10 000 000
первоначальный взнос — от 20%
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Срок кредита
до 10 лет
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Ставка по кредиту годовых
11,5—13,5%
в зависимости от срока кредита и ПВ
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
до 1% от суммы кредита, мин. 30 000 руб.
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Отсрочка начала погашения кредита
12 месяцев
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,2% от суммы неуплаченных в срок процентов за каждый день просрочки; процентная ставка за пользование непогашенной в срок суммой кредита увеличивается в два раза до момента погашения просрочки
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- приобретаемое имущество
залог прав требований к застройщика — до окончания строительства
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Поручительство
собственников бизнеса (доля от 51%), руководителей организации; супруга(-и) — для ИП
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
индивидуальный график
проценты — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
без комиссий
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП (общий и специальные налоговые режимы); расположение — в регионах присутствия банка (не далее 100 км от города, в котором расположен офис банка)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- досрочное погашение без комиссий;
- длительный срок кредитования
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
18.03.2019 09:53