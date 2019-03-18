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Запсибкомбанк, кредит для бизнеса

Реконструкция

Основные сведения

  • Цель кредита
    реконструкция имеющегося нежилого помещения
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 40% от стоимости нежилого помещения
  • Срок кредита
    до 10 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    13%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    до 1% от суммы кредита, мин. 30 000 руб.
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6 месяцев
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,2% от суммы неуплаченных в срок процентов за каждый день просрочки; процентная ставка за пользование непогашенной в срок суммой кредита увеличивается в два раза до момента погашения просрочки
  • Материальное обеспечение

    нежилое помещение, на реконструкцию которого предоставляется кредит

  • Поручительство
    собственников бизнеса (доля от 51%), руководителей организации; супруга(-и) — для ИП
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    проценты — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без штрафов
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП (общий и специальные налоговые режимы); расположение — в регионах присутствия банка (не далее 100 км от города, в котором расположен офис банка)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • досрочное погашение без штрафов;
    • длительный срок кредитования
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    18.03.2019 10:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Реконструкция» в 45 городах России

Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
ОГРН
1028900001460
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