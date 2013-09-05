Тендерный

Основные сведения Цель кредита для зачисления на лицевой счет электронной торговой площадки

Валюта рубли

Сумма кредита до 5 000 000

Срок кредита 1—3 мес.

Ставка по кредиту годовых 9,5—13%

в зависимости срока кредитования, совокупного размера кредитных и приравненных к ним обязательств перед банком, залогового обеспечения

Комиссии при оформлении / выдаче кредита до 0,5% от суммы лимита единовременно

Комиссии за обслуживание кредита нет

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности

Материальное обеспечение недвижимость оборудование спецтехника товарно-материальные ценности транспортные средства ТМЦ не более 50% от общей залоговой стоимости

Поручительство собственников бизнеса и учредителей с долей в уставном капитале 25% и более; супруга (и) — для ИП; третьих лиц являющихся залогодателями

Форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения единовременно в конце срока

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы до 1 млн рублей без залога Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения зачисляется на счет ЭТП, организатора торгов, специальный счет участника закупок

Дата актуализации 23.01.2019 12:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Тендерный» в 14 городах России