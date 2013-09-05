Тендерный
Основные сведения
-
Цель кредита
для зачисления на лицевой счет электронной торговой площадки
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
до 5 000 000
-
Срок кредита
1—3 мес.
-
Ставка по кредиту годовых
9,5—13%
в зависимости срока кредитования, совокупного размера кредитных и приравненных к ним обязательств перед банком, залогового обеспечения
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
до 0,5% от суммы лимита единовременно
-
Комиссии за обслуживание кредита
нет
-
Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
-
Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- спецтехника
- товарно-материальные ценности
- транспортные средства
ТМЦ не более 50% от общей залоговой стоимости
-
Поручительство
собственников бизнеса и учредителей с долей в уставном капитале 25% и более; супруга (и) — для ИП; третьих лиц являющихся залогодателями
-
Форма выдачи
кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
-
Режим погашения
единовременно в конце срока
-
Срок существования бизнеса
6 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- до 1 млн рублей без залога
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- зачисляется на счет ЭТП, организатора торгов, специальный счет участника закупок
-
Дата актуализации
23.01.2019 12:05