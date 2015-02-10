Оборотный — ВКЛ

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита без ограничений в пределах расчетного лимита; до 1 000 000 руб. без залога

Срок кредита до 1 года и 6 мес.

транш – до 365 дней

Ставка по кредиту годовых 10—15,2%

зависит от срока кредитования, совокупного размера кредитных и приравненных к ним обязательств перед банком, залогового обеспечения, заключения договора об оказании услуг по выдаче денежных средств сотрудникам с использованием международных банковских карт

Комиссии при оформлении / выдаче кредита до 0,5% от суммы лимита единовременно

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности

Материальное обеспечение недвижимость оборудование основные средства спецтехника товарно-материальные ценности транспортные средства ТМЦ не более 50% от общей залоговой стоимости

Поручительство собственников бизнеса и учредителей с долей в уставном капитале 25% и более; супруга (и) — для ИП; третьих лиц являющихся залогодателями

Форма выдачи кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения по сроку транша

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог; до 1 млн рублей без залога Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита

Дата актуализации 23.01.2019 11:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотный — ВКЛ» в 14 городах России