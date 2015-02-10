Оборотный — ВКЛ
Основные сведения
-
Цель кредита
пополнение оборотных средств
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
без ограничений в пределах расчетного лимита; до 1 000 000 руб. без залога
-
Срок кредита
до 1 года и 6 мес.
транш – до 365 дней
-
Ставка по кредиту годовых
10—15,2%
зависит от срока кредитования, совокупного размера кредитных и приравненных к ним обязательств перед банком, залогового обеспечения, заключения договора об оказании услуг по выдаче денежных средств сотрудникам с использованием международных банковских карт
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
до 0,5% от суммы лимита единовременно
-
Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
-
Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- основные средства
- спецтехника
- товарно-материальные ценности
- транспортные средства
ТМЦ не более 50% от общей залоговой стоимости
-
Поручительство
собственников бизнеса и учредителей с долей в уставном капитале 25% и более; супруга (и) — для ИП; третьих лиц являющихся залогодателями
-
Форма выдачи
кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
-
Режим погашения
по сроку транша
-
Срок существования бизнеса
6 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог;
- до 1 млн рублей без залога
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
-
Дата актуализации
23.01.2019 11:42