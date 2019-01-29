Универсальный

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, инвестиционные цели

Валюта рубли

Сумма кредита до 300 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 12,65%

Материальное обеспечение недвижимость оборудование транспортные средства

Поручительство владельцев бизнеса, юридических лиц, супругов или других членов семьи владельцев бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения единовременно в конце срока индивидуальный график сезонный график проценты — ежемесячно

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (коммерческие предприятия, бизнес-группы), ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы большая сумма кредита; диверсифицированный залог Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 29.01.2019 16:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Универсальный» в 15 городах России