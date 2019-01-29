Универсальный
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, инвестиционные цели
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Валюта
евро
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Сумма кредита
до 10 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 8,5%
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- транспортные средства
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Поручительство
владельцев бизнеса, юридических лиц, супругов или других членов семьи владельцев бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Режим погашения
- единовременно в конце срока
- индивидуальный график
- сезонный график
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ (коммерческие предприятия, бизнес-группы), ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- большая сумма кредита;
- диверсифицированный залог
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
29.01.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Универсальный» в 15 городах России
Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
1025200000022
в вашем городе
Нижний Новгород
(831) 220-00-22