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НБД-Банк, кредит для бизнеса

Универсальный

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, инвестиционные цели
  • Валюта
    евро
  • Сумма кредита
    до 10 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 8,5%
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • транспортные средства
  • Поручительство
    владельцев бизнеса, юридических лиц, супругов или других членов семьи владельцев бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Режим погашения
    • единовременно в конце срока
    • индивидуальный график
    • сезонный график
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ (коммерческие предприятия, бизнес-группы), ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • большая сумма кредита;
    • диверсифицированный залог
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    29.01.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Универсальный» в 15 городах России

Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
Адрес
603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
ОГРН
1025200000022
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(831) 220-00-22

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