Оборотные средства

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита от 200 000

Срок кредита до 3 лет

срок транша - 90 или 180 дней

Ставка по кредиту годовых от 11,65%

Материальное обеспечение недвижимость оборудование транспортные средства

Поручительство владельцев бизнеса, юридических лиц, супругов или других членов семьи владельцев бизнеса

Форма выдачи кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (коммерческие предприятия, бизнес-группы), ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога; досрочное погашение без ограничений и штрафов Минусы небольшой срок кредитования Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 29.01.2019 17:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотные средства» в 15 городах России