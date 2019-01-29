Оборотные средства
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 200 000
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Срок кредита
до 3 лет
срок транша - 90 или 180 дней
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Ставка по кредиту годовых
от 11,65%
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- транспортные средства
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Поручительство
владельцев бизнеса, юридических лиц, супругов или других членов семьи владельцев бизнеса
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Форма выдачи
кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ (коммерческие предприятия, бизнес-группы), ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога;
- досрочное погашение без ограничений и штрафов
Особые ограничения
- небольшой срок кредитования
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
29.01.2019 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборотные средства» в 15 городах России
Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
1025200000022
в вашем городе
Нижний Новгород
(831) 220-00-22