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НБД-Банк, кредит для бизнеса

Для владельцев бизнеса

Основные сведения

  • Цель кредита
    на личные нужды, под обеспечение самого бизнеса
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—45 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    16,9%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • транспортные средства
  • Поручительство
    юридических лиц, супруги(-а) для ИП
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Режим погашения
    • индивидуальный график
    • сезонный график
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    физические лица — владельцы бизнеса
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • различные варианты залога;
    • отсутствие комиссий;
    • досрочное погашение без ограничений и штрафов
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • обязательно документальное подтверждение целевого использования кредита
  • Дата актуализации
    29.01.2019 17:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Для владельцев бизнеса» в 15 городах России

Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
Адрес
603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
ОГРН
1025200000022
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(831) 220-00-22

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