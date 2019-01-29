Для владельцев бизнеса
Основные сведения
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Цель кредита
на личные нужды, под обеспечение самого бизнеса
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—45 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
16,9%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- транспортные средства
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Поручительство
юридических лиц, супруги(-а) для ИП
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Режим погашения
- индивидуальный график
- сезонный график
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
физические лица — владельцы бизнеса
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- крупная сумма кредита;
- различные варианты залога;
- отсутствие комиссий;
- досрочное погашение без ограничений и штрафов
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- обязательно документальное подтверждение целевого использования кредита
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Дата актуализации
29.01.2019 17:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Для владельцев бизнеса» в 15 городах России
Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
1025200000022
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Нижний Новгород
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