Для владельцев бизнеса

Основные сведения Цель кредита на личные нужды, под обеспечение самого бизнеса

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—45 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 16,9%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита нет

Материальное обеспечение недвижимость транспортные средства

Поручительство юридических лиц, супруги(-а) для ИП

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения индивидуальный график сезонный график

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику физические лица — владельцы бизнеса

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; различные варианты залога; отсутствие комиссий; досрочное погашение без ограничений и штрафов Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; обязательно документальное подтверждение целевого использования кредита

Дата актуализации 29.01.2019 17:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Для владельцев бизнеса» в 15 городах России