Экспресс -кредит

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, потребительские цели

Валюта рубли

Сумма кредита 30 000—300 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 32%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Срок рассмотрения заявки, дней 1

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство физических лиц

Форма выдачи кредит

Режим погашения индивидуальный график

Условия досрочного погашения без комиссии

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ИП, небольшие коммерческие организации

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога; отсутствует комиссия за выдачу средств и досрочное погашение; срок рассмотрения заявки - несколько часов Минусы высокая процентная ставка Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 29.01.2019 17:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Экспресс -кредит» в 15 городах России