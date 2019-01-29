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НБД-Банк, кредит для бизнеса

Экспресс -кредит

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, потребительские цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    30 000—300 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    32%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    1
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    физических лиц
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без комиссии
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ИП, небольшие коммерческие организации
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога;
    • отсутствует комиссия за выдачу средств и досрочное погашение;
    • срок рассмотрения заявки - несколько часов
    Минусы
    • высокая процентная ставка
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    29.01.2019 17:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Экспресс -кредит» в 15 городах России

Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
Адрес
603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
ОГРН
1025200000022
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(831) 220-00-22

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