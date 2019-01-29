Экспресс -кредит
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, потребительские цели
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
30 000—300 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
32%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Срок рассмотрения заявки, дней
1
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
физических лиц
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без комиссии
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ИП, небольшие коммерческие организации
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога;
- отсутствует комиссия за выдачу средств и досрочное погашение;
- срок рассмотрения заявки - несколько часов
Особые ограничения
- высокая процентная ставка
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
29.01.2019 17:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Экспресс -кредит» в 15 городах России
Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
1025200000022
в вашем городе
Нижний Новгород
(831) 220-00-22