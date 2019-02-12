Экспресс под залог
Основные сведения
-
Цель кредита
любая (развитие бизнеса)
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
300 000—5 000 000
до 1 000 000 руб. при предоставлении в залог оборудования
-
Срок кредита
6 мес.—4 года
-
Ставка по кредиту годовых
16,5—17,5%
итоговая процентная ставка зависит от залогового обеспечения и наличия гарантии
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
-
Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
-
Срок рассмотрения заявки, дней
до 3
-
Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
страхование залога обязательно
-
Поручительство
собственников бизнеса; физического лица — для ИП
-
Форма выдачи
кредит
-
Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
проценты — ежемесячно
-
Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
-
Срок существования бизнеса
12 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП — резиденты РФ; для ИП — возраст от 21 до 70 лет; годовая выручка компании — до 60 млн. рублей
-
Дополнительная информация
При обеспечении кредита гарантией обязательно подтверждение цели кредитования в полном объеме. Необходима оценка объекта недвижимости, предоставляемого в залог, регистрация обременения на объект недвижимости, оплата вознаграждения Гаранту при оформлении кредита под гарантию.
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные режимы погашения задолженности;
- отсутствие комиссии за выдачу кредита
Особые ограничения
- высокая ставка
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- для отдельных категорий клиентов предусмотрено увеличение срока кредита и снижение процентной ставки
-
Дата актуализации
12.02.2019 17:22