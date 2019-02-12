Вход
Сбербанк России, кредит для бизнеса

Экспресс под залог

Основные сведения

  • Цель кредита
    любая (развитие бизнеса)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—5 000 000
    до 1 000 000 руб. при предоставлении в залог оборудования
  • Срок кредита
    6 мес.—4 года
  • Ставка по кредиту годовых
    16,5—17,5%
    итоговая процентная ставка зависит от залогового обеспечения и наличия гарантии
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 3
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование

    страхование залога обязательно

  • Поручительство
    собственников бизнеса; физического лица — для ИП
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

    проценты — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП — резиденты РФ; для ИП — возраст от 21 до 70 лет; годовая выручка компании — до 60 млн. рублей
  • Дополнительная информация
    При обеспечении кредита гарантией обязательно подтверждение цели кредитования в полном объеме. Необходима оценка объекта недвижимости, предоставляемого в залог, регистрация обременения на объект недвижимости, оплата вознаграждения Гаранту при оформлении кредита под гарантию.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные режимы погашения задолженности;
    • отсутствие комиссии за выдачу кредита
    Минусы
    • высокая ставка
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • для отдельных категорий клиентов предусмотрено увеличение срока кредита и снижение процентной ставки
  • Дата актуализации
    12.02.2019 17:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Экспресс под залог» в 7235 городах России

Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 546 Банкоматы 1374 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
900

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса