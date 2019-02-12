Экспресс под залог

Основные сведения Цель кредита любая (развитие бизнеса)

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—5 000 000

до 1 000 000 руб. при предоставлении в залог оборудования

Срок кредита 6 мес.—4 года

Ставка по кредиту годовых 16,5—17,5%

итоговая процентная ставка зависит от залогового обеспечения и наличия гарантии

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки

Срок рассмотрения заявки, дней до 3

Материальное обеспечение недвижимость оборудование страхование залога обязательно

Поручительство собственников бизнеса; физического лица — для ИП

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) проценты — ежемесячно

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — резиденты РФ; для ИП — возраст от 21 до 70 лет; годовая выручка компании — до 60 млн. рублей

Дополнительная информация При обеспечении кредита гарантией обязательно подтверждение цели кредитования в полном объеме. Необходима оценка объекта недвижимости, предоставляемого в залог, регистрация обременения на объект недвижимости, оплата вознаграждения Гаранту при оформлении кредита под гарантию.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные режимы погашения задолженности; отсутствие комиссии за выдачу кредита Минусы высокая ставка Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; для отдельных категорий клиентов предусмотрено увеличение срока кредита и снижение процентной ставки

Дата актуализации 12.02.2019 17:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Экспресс под залог» в 7235 городах России