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Левобережный, кредит для бизнеса

Бизнес-экспортер

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 35 000 000
    до 80% суммы экспортного контракта
  • Срок кредита
    до 2 лет
    срок выборки 3 месяца по НКЛ
  • Ставка по кредиту годовых
    16,8—17,5%
    -0,2 п. п. при подаче заявки через сайт банка
  • Отсрочка начала погашения кредита
    мин. 1 мес., возможно увеличение до 3-х мес.
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 2
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • спецтехника
    • транспортные средства

    ЭКСАР не более 70% в структуре обеспечения

  • Поручительство
    учредителей (участников) — совокупная доля в компании не менее 51%; связанных компаний; супругов, третьих лиц — если выступают залогодателями
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП — занимающиеся экспортом; годовая выручка по группе связанных компаний по данным официальной отчетности за последний отчетный год до 300 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал
  • Дополнительная информация
    Страховая премия ЭКСАР 1,5%. Выручка по экспортному контракту должна поступать на счет заемщика, открытый в банке, паспорт сделки по экспортному контракту также должен оформляться банком.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • страхование залога не обязательно;
    • отсрочка начала погашения основного долга до 3-х мес.
    Особые ограничения
    • местоположение бизнеса - не более 100 км от офиса банка;
    • наличие хорошей кредитной истории всех участников сделки
  • Дата актуализации
    14.02.2019 15:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-экспортер» в 41 городе России

Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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