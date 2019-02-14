Бизнес-экспортер

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 35 000 000

до 80% суммы экспортного контракта

Срок кредита до 2 лет

срок выборки 3 месяца по НКЛ

Ставка по кредиту годовых 16,8—17,5%

-0,2 п. п. при подаче заявки через сайт банка

Отсрочка начала погашения кредита мин. 1 мес., возможно увеличение до 3-х мес.

Срок рассмотрения заявки, дней до 2

Материальное обеспечение недвижимость оборудование спецтехника транспортные средства ЭКСАР не более 70% в структуре обеспечения

Поручительство учредителей (участников) — совокупная доля в компании не менее 51%; связанных компаний; супругов, третьих лиц — если выступают залогодателями

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — занимающиеся экспортом; годовая выручка по группе связанных компаний по данным официальной отчетности за последний отчетный год до 300 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал

Дополнительная информация Страховая премия ЭКСАР 1,5%. Выручка по экспортному контракту должна поступать на счет заемщика, открытый в банке, паспорт сделки по экспортному контракту также должен оформляться банком.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы страхование залога не обязательно; отсрочка начала погашения основного долга до 3-х мес. Особые ограничения местоположение бизнеса - не более 100 км от офиса банка; наличие хорошей кредитной истории всех участников сделки

Дата актуализации 14.02.2019 15:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-экспортер» в 41 городе России