Бизнес-экспортер
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 35 000 000
до 80% суммы экспортного контракта
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Срок кредита
до 2 лет
срок выборки 3 месяца по НКЛ
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Ставка по кредиту годовых
16,8—17,5%
-0,2 п. п. при подаче заявки через сайт банка
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Отсрочка начала погашения кредита
мин. 1 мес., возможно увеличение до 3-х мес.
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 2
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- спецтехника
- транспортные средства
ЭКСАР не более 70% в структуре обеспечения
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Поручительство
учредителей (участников) — совокупная доля в компании не менее 51%; связанных компаний; супругов, третьих лиц — если выступают залогодателями
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП — занимающиеся экспортом; годовая выручка по группе связанных компаний по данным официальной отчетности за последний отчетный год до 300 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал
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Дополнительная информация
Страховая премия ЭКСАР 1,5%. Выручка по экспортному контракту должна поступать на счет заемщика, открытый в банке, паспорт сделки по экспортному контракту также должен оформляться банком.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- страхование залога не обязательно;
- отсрочка начала погашения основного долга до 3-х мес.
- местоположение бизнеса - не более 100 км от офиса банка;
- наличие хорошей кредитной истории всех участников сделки
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Дата актуализации
14.02.2019 15:08