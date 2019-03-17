Вход
Поиск
МТС Банк, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств; покрытие кассовых разрывов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—15 000 000
    до 50% от среднемесячного чистого кредитового оборота по расчетному счету
  • Срок кредита
    до 5 лет
    срок непрерывной задолженности — до 30 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    14—15%
    по решению банка; 36% годовых по истечении максимального срока непрерывной задолженности
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,5—2% от лимита овердрафта
  • Комиссии за обслуживание кредита
    по решению кредитного комитета до 0,5% годовых от лимита овердрафта
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,3% от суммы просроченной задолженности за каждый день
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    • гарантийный депозит
    • корпоративное имущество
    • личное имущество
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • товары в обороте
    • транспортные средства

    векселя банка, денежные средства на залоговом счете; оборудование и товары в обороте — не более 15% совокупно

  • Поручительство
    связанных компаний и собственников бизнеса, третьих лиц (если заемщик является единственным владельцем бизнеса); Фонда содействия кредитованию малого бизнеса
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов в уставном капитале, не превышает 25% / доля в уставном капитале, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%; постоянная регистрация в регионе присутствия банка; численность работников — не более 100 человек; годовая выручка — до 400 млн рублей; гражданство РФ; возраст от 20 лет на момент выдачи и до 65 лет на момент погашения кредита;
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии за выдачу кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • место регистрации и ведения бизнеса — не более 50 км от города, где расположен офис банка
    • доступно не всем областям бизнеса
  • Дата актуализации
    17.03.2019 17:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 60 городах России

Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
ОГРН
1027739053704
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 14 Банкоматы 51 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса