Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств; покрытие кассовых разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—15 000 000
до 50% от среднемесячного чистого кредитового оборота по расчетному счету
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Срок кредита
до 5 лет
срок непрерывной задолженности — до 30 дней
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Ставка по кредиту годовых
14—15%
по решению банка; 36% годовых по истечении максимального срока непрерывной задолженности
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5—2% от лимита овердрафта
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Комиссии за обслуживание кредита
по решению кредитного комитета до 0,5% годовых от лимита овердрафта
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,3% от суммы просроченной задолженности за каждый день
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
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Материальное обеспечение
- гарантийный депозит
- корпоративное имущество
- личное имущество
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товары в обороте
- транспортные средства
векселя банка, денежные средства на залоговом счете; оборудование и товары в обороте — не более 15% совокупно
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Поручительство
связанных компаний и собственников бизнеса, третьих лиц (если заемщик является единственным владельцем бизнеса); Фонда содействия кредитованию малого бизнеса
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов в уставном капитале, не превышает 25% / доля в уставном капитале, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%; постоянная регистрация в регионе присутствия банка; численность работников — не более 100 человек; годовая выручка — до 400 млн рублей; гражданство РФ; возраст от 20 лет на момент выдачи и до 65 лет на момент погашения кредита;
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии за выдачу кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- место регистрации и ведения бизнеса — не более 50 км от города, где расположен офис банка
- доступно не всем областям бизнеса
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Дата актуализации
17.03.2019 17:26