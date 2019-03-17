Овердрафт

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств; покрытие кассовых разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—15 000 000

до 50% от среднемесячного чистого кредитового оборота по расчетному счету

Срок кредита до 5 лет

срок непрерывной задолженности — до 30 дней

Ставка по кредиту годовых 14—15%

по решению банка; 36% годовых по истечении максимального срока непрерывной задолженности

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5—2% от лимита овердрафта

Комиссии за обслуживание кредита по решению кредитного комитета до 0,5% годовых от лимита овердрафта

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,3% от суммы просроченной задолженности за каждый день

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение гарантийный депозит корпоративное имущество личное имущество недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товары в обороте транспортные средства векселя банка, денежные средства на залоговом счете; оборудование и товары в обороте — не более 15% совокупно

Поручительство связанных компаний и собственников бизнеса, третьих лиц (если заемщик является единственным владельцем бизнеса); Фонда содействия кредитованию малого бизнеса

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов в уставном капитале, не превышает 25% / доля в уставном капитале, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%; постоянная регистрация в регионе присутствия банка; численность работников — не более 100 человек; годовая выручка — до 400 млн рублей; гражданство РФ; возраст от 20 лет на момент выдачи и до 65 лет на момент погашения кредита;

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог Минусы наличие единовременной комиссии за выдачу кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; место регистрации и ведения бизнеса — не более 50 км от города, где расположен офис банка доступно не всем областям бизнеса

Дата актуализации 17.03.2019 17:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 60 городах России