Инвестиционный
Основные сведения
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Цель кредита
покупка недвижимости, транспорта, оборудования, строительство для операционных нужд бизнеса и другое
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—80 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
12,5—17%
окончательный размер ставки определяется индивидуально; в случае несоблюдения требования по поддержанию чистого кредитового оборота в банке проценты за пользование кредитом увеличиваются на 3% годовых, начисляемых ежемесячно на фактический остаток задолженности по основному долгу на начало каждого дня
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5—2% от суммы кредита/лимита кредитной линии
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Комиссии за обслуживание кредита
по тарифам
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Отсрочка начала погашения кредита
до 3 месяцев
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,3% от суммы просроченной задолженности за каждый день
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 10
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Материальное обеспечение
- гарантийный депозит
- недвижимость
- собственные векселя банка
- транспортные средства
векселя банка, денежные средства на залоговом счете
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Поручительство
связанных компаний и собственников бизнеса, третьих лиц (если заемщик является бизнеса единственным владельцем бизнеса)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
- сезонный график
ежемесячно
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Условия досрочного погашения
мораторий на досрочное погашение в течение 3—12 месяцев (в зависимости от срока кредита) с даты заключения основного обязательства, по окончанию моратория досрочное погашение в размере не менее 150 000 руб.
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов в уставном капитале, не превышает 25% / доля в уставном капитале, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%; постоянная регистрация в регионе присутствия банка; численность работников — не более 100 человек; годовая выручка — до 400 млн рублей; гражданство РФ; возраст от 20 лет на момент выдачи и до 65 лет на момент погашения кредита;
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Дополнительная информация
При выдаче кредита на приобретение автотранспорта/недвижимости, обязательно предоставление приобретаемого имущества в залог
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии за выдачу кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- место регистрации и ведения бизнеса — не более 100 км от города, где расположен офис банка;
- соблюдение требований по поддержанию чистого кредитового оборота в банке
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Дата актуализации
17.03.2019 17:33