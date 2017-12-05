Вход
Поиск
МТС Банк, кредит для бизнеса

Инвестиционный

Основные сведения

  • Цель кредита
    покупка недвижимости, транспорта, оборудования, строительство для операционных нужд бизнеса и другое
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—80 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    12,5—17%
    окончательный размер ставки определяется индивидуально; в случае несоблюдения требования по поддержанию чистого кредитового оборота в банке проценты за пользование кредитом увеличиваются на 3% годовых, начисляемых ежемесячно на фактический остаток задолженности по основному долгу на начало каждого дня
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,5—2% от суммы кредита/лимита кредитной линии
  • Комиссии за обслуживание кредита
    по тарифам
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 3 месяцев
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,3% от суммы просроченной задолженности за каждый день
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 10
  • Материальное обеспечение
    • гарантийный депозит
    • недвижимость
    • собственные векселя банка
    • транспортные средства

    векселя банка, денежные средства на залоговом счете

  • Поручительство
    связанных компаний и собственников бизнеса, третьих лиц (если заемщик является бизнеса единственным владельцем бизнеса)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
    • сезонный график

    ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    мораторий на досрочное погашение в течение 3—12 месяцев (в зависимости от срока кредита) с даты заключения основного обязательства, по окончанию моратория досрочное погашение в размере не менее 150 000 руб.
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов в уставном капитале, не превышает 25% / доля в уставном капитале, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%; постоянная регистрация в регионе присутствия банка; численность работников — не более 100 человек; годовая выручка — до 400 млн рублей; гражданство РФ; возраст от 20 лет на момент выдачи и до 65 лет на момент погашения кредита;
  • Дополнительная информация
    При выдаче кредита на приобретение автотранспорта/недвижимости, обязательно предоставление приобретаемого имущества в залог
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии за выдачу кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • место регистрации и ведения бизнеса — не более 100 км от города, где расположен офис банка;
    • соблюдение требований по поддержанию чистого кредитового оборота в банке
  • Дата актуализации
    17.03.2019 17:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 60 городах России

Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
ОГРН
1027739053704
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 14 Банкоматы 51 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса