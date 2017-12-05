Инвестиционный

Основные сведения Цель кредита покупка недвижимости, транспорта, оборудования, строительство для операционных нужд бизнеса и другое

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—80 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 12,5—17%

окончательный размер ставки определяется индивидуально; в случае несоблюдения требования по поддержанию чистого кредитового оборота в банке проценты за пользование кредитом увеличиваются на 3% годовых, начисляемых ежемесячно на фактический остаток задолженности по основному долгу на начало каждого дня

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5—2% от суммы кредита/лимита кредитной линии

Комиссии за обслуживание кредита по тарифам

Отсрочка начала погашения кредита до 3 месяцев

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,3% от суммы просроченной задолженности за каждый день

Срок рассмотрения заявки, дней до 10

Материальное обеспечение гарантийный депозит недвижимость собственные векселя банка транспортные средства векселя банка, денежные средства на залоговом счете

Поручительство связанных компаний и собственников бизнеса, третьих лиц (если заемщик является бизнеса единственным владельцем бизнеса)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график сезонный график ежемесячно

Условия досрочного погашения мораторий на досрочное погашение в течение 3—12 месяцев (в зависимости от срока кредита) с даты заключения основного обязательства, по окончанию моратория досрочное погашение в размере не менее 150 000 руб.

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов в уставном капитале, не превышает 25% / доля в уставном капитале, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%; постоянная регистрация в регионе присутствия банка; численность работников — не более 100 человек; годовая выручка — до 400 млн рублей; гражданство РФ; возраст от 20 лет на момент выдачи и до 65 лет на момент погашения кредита;

Дополнительная информация При выдаче кредита на приобретение автотранспорта/недвижимости, обязательно предоставление приобретаемого имущества в залог

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог Минусы наличие единовременной комиссии за выдачу кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; место регистрации и ведения бизнеса — не более 100 км от города, где расположен офис банка; соблюдение требований по поддержанию чистого кредитового оборота в банке

Дата актуализации 17.03.2019 17:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 60 городах России