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МТС Банк, кредит для бизнеса

Пополнение оборотных средств

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—80 000 000
  • Срок кредита
    до 2 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    11—17%
    +3 п. п. в случае несоблюдения требования по поддержанию чистого кредитового оборота в банке
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,5—2% от суммы кредита/лимита кредитной линии
  • Комиссии за обслуживание кредита
    1% годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,3% от суммы просроченной задолженности за каждый день
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 7
  • Материальное обеспечение
    • гарантийный депозит
    • корпоративное имущество
    • личное имущество
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • товары в обороте
    • транспортные средства

    векселя банка, денежные средства на залоговом счете; оборудование и товары в обороте — не более 15% совокупно

  • Поручительство
    собственников бизнеса и связанных компаний, третьих лиц (если заемщик является единственным собственником бизнеса)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
    • сезонный график

    ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    мораторий на досрочное погашение в течение 3—12 месяцев (в зависимости от срока кредита) с даты заключения основного обязательства, по окончанию моратория досрочное погашение в размере не менее 150 000 руб.; по кредитам в форме ВКЛ, ограничений по досрочному погашению нет
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов в уставном капитале, до 25% / доля в уставном капитале, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%; постоянная регистрация в регионе присутствия банка; численность работников — до 100 человек; годовая выручка — до 400 млн руб.; гражданство РФ; возраст от 20 лет на момент выдачи и до 65 лет на момент погашения кредита
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залогового обеспечения
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии за выдачу кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • соблюдение требований по поддержанию чистого кредитового оборота в банке
  • Дата актуализации
    15.03.2019 14:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Пополнение оборотных средств» в 60 городах России

Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
ОГРН
1027739053704
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