Пополнение оборотных средств

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—80 000 000

Срок кредита до 2 лет

Ставка по кредиту годовых 11—17%

+3 п. п. в случае несоблюдения требования по поддержанию чистого кредитового оборота в банке

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5—2% от суммы кредита/лимита кредитной линии

Комиссии за обслуживание кредита 1% годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,3% от суммы просроченной задолженности за каждый день

Срок рассмотрения заявки, дней до 7

Материальное обеспечение гарантийный депозит корпоративное имущество личное имущество недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товары в обороте транспортные средства векселя банка, денежные средства на залоговом счете; оборудование и товары в обороте — не более 15% совокупно

Поручительство собственников бизнеса и связанных компаний, третьих лиц (если заемщик является единственным собственником бизнеса)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график сезонный график ежемесячно

Условия досрочного погашения мораторий на досрочное погашение в течение 3—12 месяцев (в зависимости от срока кредита) с даты заключения основного обязательства, по окончанию моратория досрочное погашение в размере не менее 150 000 руб.; по кредитам в форме ВКЛ, ограничений по досрочному погашению нет

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов в уставном капитале, до 25% / доля в уставном капитале, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%; постоянная регистрация в регионе присутствия банка; численность работников — до 100 человек; годовая выручка — до 400 млн руб.; гражданство РФ; возраст от 20 лет на момент выдачи и до 65 лет на момент погашения кредита

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залогового обеспечения Минусы наличие единовременной комиссии за выдачу кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; соблюдение требований по поддержанию чистого кредитового оборота в банке

Дата актуализации 15.03.2019 14:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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