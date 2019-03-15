Пополнение оборотных средств
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—80 000 000
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Срок кредита
до 2 лет
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Ставка по кредиту годовых
11—17%
+3 п. п. в случае несоблюдения требования по поддержанию чистого кредитового оборота в банке
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5—2% от суммы кредита/лимита кредитной линии
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Комиссии за обслуживание кредита
1% годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,3% от суммы просроченной задолженности за каждый день
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 7
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Материальное обеспечение
- гарантийный депозит
- корпоративное имущество
- личное имущество
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товары в обороте
- транспортные средства
векселя банка, денежные средства на залоговом счете; оборудование и товары в обороте — не более 15% совокупно
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Поручительство
собственников бизнеса и связанных компаний, третьих лиц (если заемщик является единственным собственником бизнеса)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
- сезонный график
ежемесячно
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Условия досрочного погашения
мораторий на досрочное погашение в течение 3—12 месяцев (в зависимости от срока кредита) с даты заключения основного обязательства, по окончанию моратория досрочное погашение в размере не менее 150 000 руб.; по кредитам в форме ВКЛ, ограничений по досрочному погашению нет
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов в уставном капитале, до 25% / доля в уставном капитале, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%; постоянная регистрация в регионе присутствия банка; численность работников — до 100 человек; годовая выручка — до 400 млн руб.; гражданство РФ; возраст от 20 лет на момент выдачи и до 65 лет на момент погашения кредита
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залогового обеспечения
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии за выдачу кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- соблюдение требований по поддержанию чистого кредитового оборота в банке
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Дата актуализации
15.03.2019 14:21