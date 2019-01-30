Бизнес-Универсальный
Основные сведения
-
Цель кредита
пополнение оборотных средств
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
500 000—35 000 000
-
Срок кредита
до 3 лет
-
Ставка по кредиту годовых
от 12,5%
в зависимости от предлагаемого обеспечения, суммы и срока кредита
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
2% от суммы кредита, макс. 70 000 руб.
-
Срок рассмотрения заявки, дней
2—3
-
Материальное обеспечение
- недвижимость
- транспортные средства
1 000 000 руб. могут быть не обеспечены залогом, но не более 50% от суммы кредита
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
-
Режим погашения
- индивидуальный график
- сезонный график
-
Условия досрочного погашения
без ограничений
-
Срок существования бизнеса
6 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; финансовый результат должен иметь положительное значение; численность сотрудников не более 100 человек (без учета сезонных рабочих)
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- досрочное погашение без ограничений
Особые ограничения
- макс. ставка на сайте банка не указана
- основной бизнес и залог расположены не более 100 км от города, в котором находится кредитное подразделение банка
-
Дата актуализации
30.01.2019 14:17