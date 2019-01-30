Бизнес-Универсальный

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—35 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 12,5%

в зависимости от предлагаемого обеспечения, суммы и срока кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 2% от суммы кредита, макс. 70 000 руб.

Срок рассмотрения заявки, дней 2—3

Материальное обеспечение недвижимость транспортные средства 1 000 000 руб. могут быть не обеспечены залогом, но не более 50% от суммы кредита

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график сезонный график

Условия досрочного погашения без ограничений

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; финансовый результат должен иметь положительное значение; численность сотрудников не более 100 человек (без учета сезонных рабочих)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы досрочное погашение без ограничений Минусы макс. ставка на сайте банка не указана Особые ограничения основной бизнес и залог расположены не более 100 км от города, в котором находится кредитное подразделение банка

Дата актуализации 30.01.2019 14:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Универсальный» в 26 городах России