Бизнес-Ипотека
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение недвижимого имущества
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—35 000 000
от 300 000 руб. для подразделений Приморского края (кроме г. Владивосток)
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Срок кредита
до 8 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12,5%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
2% от суммы кредита, макс. 70 000 руб.
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Срок рассмотрения заявки, дней
2—3
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- приобретаемое имущество
- транспортные средства
обязателен залог недвижимого имущества (в т. ч. приобретаемой недвижимости), дополнительно (до 30%) может приниматься автотранспорт
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
- индивидуальный график
- сезонный график
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Условия досрочного погашения
без ограничений
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; финансовый результат должен иметь положительное значение; численность сотрудников не более 100 человек (без учета сезонных рабочих)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможно кредитование без первоначального взноса
Особые ограничения
- макс. ставку банк не указывает
- основной бизнес и залог расположены не более 100 км от города, в котором находится кредитное подразделение банка
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Дата актуализации
30.01.2019 14:39