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Примсоцбанк, кредит для бизнеса

Бизнес-Рефинанс

Основные сведения

  • Цель кредита
    рефинансирование кредитов в других банках
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—35 000 000
    от 300 000 руб. для подразделений Приморского края (кроме г. Владивосток)
  • Срок кредита
    3 мес.—6 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
    в зависимости от предлагаемого обеспечения, суммы и срока кредита
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    2% от суммы кредита, макс. 70 000 руб.
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    2—3
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • транспортные средства
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; численность сотрудников не более 100 человек (без учета сезонных рабочих); отсутствие у заемщика и учредителей просрочки продолжительностью более 5 дней за последние 12 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансированя
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
    Особые ограничения
    • основной бизнес и залог расположены не более 100 км от города, в котором находится кредитное подразделение банка
  • Дата актуализации
    30.01.2019 14:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Рефинанс» в 26 городах России

Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
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