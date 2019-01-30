Бизнес-Рефинанс
Основные сведения
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Цель кредита
рефинансирование кредитов в других банках
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—35 000 000
от 300 000 руб. для подразделений Приморского края (кроме г. Владивосток)
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Срок кредита
3 мес.—6 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
в зависимости от предлагаемого обеспечения, суммы и срока кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
2% от суммы кредита, макс. 70 000 руб.
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Срок рассмотрения заявки, дней
2—3
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- транспортные средства
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; численность сотрудников не более 100 человек (без учета сезонных рабочих); отсутствие у заемщика и учредителей просрочки продолжительностью более 5 дней за последние 12 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансированя
Особые ограничения
- макс. ставку банк не указывает
- основной бизнес и залог расположены не более 100 км от города, в котором находится кредитное подразделение банка
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Дата актуализации
30.01.2019 14:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Рефинанс» в 26 городах России
Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
в вашем городе
Москва
8 800 200-42-02
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