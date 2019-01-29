Микрокредит
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение сырья и полуфабрикатов для производства; пополнение товарных запасов; осуществление текущих расходов; приобретение основных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—4 000 000
до 35% (до 30% без залога) от среднемесячного оборота по р/счету за последние 3 месяца по овердрафту; до 500 000 руб. без залога по кредиту и кредитной линии
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Срок кредита
от 1 мес.
до 1 года по овердрафту (транши - до 60 дней)
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Ставка по кредиту годовых
15,9—17,9%
от 15,9% годовых при залоге недвижимости, от 16,9% — транспорта, оборудования, при смешанном залоге, от 17,9% — без залога; −2 п. п. с личным страхованием заемщика
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Комиссии за обслуживание кредита
1% от суммы кредита/лимита кредитования (авансовый платеж); 1,5% от суммы кредита/лимита кредитования при рассрочке платежа до 6 мес.
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- приобретаемое имущество
- смешанное обеспечение
- транспортные средства
необходима оценка залога
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Поручительство
возможно
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
- овердрафт
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без комиссии
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Требования к заемщику
коммерческие организации (за исключением государственных предприятий, в т. ч. ГУП, МУП); ИП; потребительские кооперативы
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможны различные варианты обеспечения;
- без залога до 500 тыс. руб. по кредиту/кредитной линии, до 2 млн руб. по овердрафту
Особые ограничения
- наличие комиссии за ведение ссудного счета
- для заемщиков/группы заемщиков, у которых общий размер задолженности по всем кредитным договорам не превышает 4 млн руб.
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Дата актуализации
29.01.2019 17:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Микрокредит» в 19 городах России
Справочная информация
АО «Автоградбанк»
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
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