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Автоградбанк, кредит для бизнеса

Микрокредит

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение сырья и полуфабрикатов для производства; пополнение товарных запасов; осуществление текущих расходов; приобретение основных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—4 000 000
    до 35% (до 30% без залога) от среднемесячного оборота по р/счету за последние 3 месяца по овердрафту; до 500 000 руб. без залога по кредиту и кредитной линии
  • Срок кредита
    от 1 мес.
    до 1 года по овердрафту (транши - до 60 дней)
  • Ставка по кредиту годовых
    15,9—17,9%
    от 15,9% годовых при залоге недвижимости, от 16,9% — транспорта, оборудования, при смешанном залоге, от 17,9% — без залога; −2 п. п. с личным страхованием заемщика
  • Комиссии за обслуживание кредита
    1% от суммы кредита/лимита кредитования (авансовый платеж); 1,5% от суммы кредита/лимита кредитования при рассрочке платежа до 6 мес.
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • приобретаемое имущество
    • смешанное обеспечение
    • транспортные средства

    необходима оценка залога

  • Поручительство
    возможно
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
    • овердрафт
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без комиссии
  • Требования к заемщику
    коммерческие организации (за исключением государственных предприятий, в т. ч. ГУП, МУП); ИП; потребительские кооперативы
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможны различные варианты обеспечения;
    • без залога до 500 тыс. руб. по кредиту/кредитной линии, до 2 млн руб. по овердрафту
    Минусы
    • наличие комиссии за ведение ссудного счета
    Особые ограничения
    • для заемщиков/группы заемщиков, у которых общий размер задолженности по всем кредитным договорам не превышает 4 млн руб.
  • Дата актуализации
    29.01.2019 17:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Микрокредит» в 19 городах России

Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
ОГРН
1021600000806
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