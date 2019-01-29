Микрокредит

Основные сведения Цель кредита приобретение сырья и полуфабрикатов для производства; пополнение товарных запасов; осуществление текущих расходов; приобретение основных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—4 000 000

до 35% (до 30% без залога) от среднемесячного оборота по р/счету за последние 3 месяца по овердрафту; до 500 000 руб. без залога по кредиту и кредитной линии

Срок кредита от 1 мес.

до 1 года по овердрафту (транши - до 60 дней)

Ставка по кредиту годовых 15,9—17,9%

от 15,9% годовых при залоге недвижимости, от 16,9% — транспорта, оборудования, при смешанном залоге, от 17,9% — без залога; −2 п. п. с личным страхованием заемщика

Комиссии за обслуживание кредита 1% от суммы кредита/лимита кредитования (авансовый платеж); 1,5% от суммы кредита/лимита кредитования при рассрочке платежа до 6 мес.

Материальное обеспечение недвижимость оборудование приобретаемое имущество смешанное обеспечение транспортные средства необходима оценка залога

Поручительство возможно

Форма выдачи кредит кредитная линия кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая) овердрафт

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Условия досрочного погашения без комиссии

Требования к заемщику коммерческие организации (за исключением государственных предприятий, в т. ч. ГУП, МУП); ИП; потребительские кооперативы

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможны различные варианты обеспечения; без залога до 500 тыс. руб. по кредиту/кредитной линии, до 2 млн руб. по овердрафту Минусы наличие комиссии за ведение ссудного счета Особые ограничения для заемщиков/группы заемщиков, у которых общий размер задолженности по всем кредитным договорам не превышает 4 млн руб.

Дата актуализации 29.01.2019 17:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Микрокредит» в 19 городах России