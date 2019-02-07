Оборотные средства

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств: покупка сырья и материалов для производства, пополнение денежной наличности, товарных запасов, оплата услуг и др.

Валюта рубли

Сумма кредита индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента

Срок кредита до 3 лет

до 2 лет - кредит и НКЛ, до 3 лет - ВКЛ

Ставка по кредиту годовых 13,75—20,55%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита единовременно

Комиссии за обслуживание кредита 0,5% годовых от суммы неиспользованного лимита

Материальное обеспечение гарантии недвижимость оборудование спецтехника товары в обороте транспортные средства ценные бумаги

Поручительство физического лица/руководителя и/или собственника бизнеса/юридического лица

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Условия досрочного погашения без комиссии

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — субъекты микро- и малого бизнеса

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 07.02.2019 16:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотные средства» в 19 городах России