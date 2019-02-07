Оборотные средства
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств: покупка сырья и материалов для производства, пополнение денежной наличности, товарных запасов, оплата услуг и др.
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента
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Срок кредита
до 3 лет
до 2 лет - кредит и НКЛ, до 3 лет - ВКЛ
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Ставка по кредиту годовых
13,75—20,55%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы кредита единовременно
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Комиссии за обслуживание кредита
0,5% годовых от суммы неиспользованного лимита
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Материальное обеспечение
- гарантии
- недвижимость
- оборудование
- спецтехника
- товары в обороте
- транспортные средства
- ценные бумаги
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Поручительство
физического лица/руководителя и/или собственника бизнеса/юридического лица
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без комиссии
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП — субъекты микро- и малого бизнеса
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
07.02.2019 16:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборотные средства» в 19 городах России
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
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