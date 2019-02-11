Инвест-Авто

Основные сведения Цель кредита приобретение автотранспорта для бизнеса, в том числе легкового, грузового, автобусов, спецтехники, прицепов и пр.

Валюта рубли

Сумма кредита до 15 000 000

Срок кредита до 4 лет

Ставка по кредиту годовых 13,75—21,05%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита единовременно

Отсрочка начала погашения кредита до 6 месяцев при дифференцированных платежах

Материальное обеспечение приобретаемое имущество транспортные средства страхование залога обязательно

Поручительство физического лица/руководителя и/или собственника бизнеса/юридического лица

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Условия досрочного погашения без штрафов

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — субъекты микро- и малого бизнеса

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсрочка погашения основного долга при дифференцированных платежах Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 11.02.2019 15:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Инвест-Авто» в 19 городах России