Инвест-Ипотека

Основные сведения Цель кредита приобретение объектов коммерческой (нежилой) недвижимости любого назначения: офисы, склады, торговые и производственные помещения и пр.

Валюта рубли

Сумма кредита индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента; первоначальный взнос — 20% (0% при предоставлении дополнительного залога)

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых 13,25—20,55%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита единовременно

Отсрочка начала погашения кредита до 12 месяцев при дифференцированных платежах

Материальное обеспечение недвижимость приобретаемое имущество страхование залога обязательно; дополнительный залог в виде имеющейся недвижимости

Поручительство физического лица/руководителя и/или собственника бизнеса/юридического лица

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Условия досрочного погашения без штрафов

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — субъекты микро- и малого бизнеса

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсрочка погашения основного долга при дифференцированных платежах; без первоначального взноса при наличии дополнительного залога Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 11.02.2019 15:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Инвест-Ипотека» в 19 городах России