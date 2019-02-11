На покупку залога

Основные сведения Цель кредита приобретение имущества, находящегося в залоге у банка и выставленного собственником на продажу

Валюта рубли

Сумма кредита до 80% от стоимости приобретаемого имущества

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 13,25—20,55%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,3% от суммы выданного кредита

Материальное обеспечение корпоративное имущество приобретаемое имущество

Поручительство физического лица/руководителя и/или собственника бизнеса/юридического лица

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Условия досрочного погашения без штрафов

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — субъекты микро- и малого бизнеса

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 11.02.2019 15:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «На покупку залога» в 19 городах России