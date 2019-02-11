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Алмазэргиэнбанк, кредит для бизнеса

Рефинансирование

Основные сведения

  • Цель кредита
    рефинансирование кредитов других банков
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    13,25—20,55%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,3% от суммы выданного кредита
  • Материальное обеспечение
    корпоративное имущество

    возможен последующий залог имущества, находящегося в залоге у другого банка по кредиту, который планируется рефинансировать

  • Поручительство
    физического лица/руководителя и/или собственника бизнеса/юридического лица
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без штрафов
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП — субъекты микро- и малого бизнеса
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    11.02.2019 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Рефинансирование» в 19 городах России

Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
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Телефоны
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