Рефинансирование
Основные сведения
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Цель кредита
рефинансирование кредитов других банков
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
индивидуально, в зависимости от финансового положения клиента
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
13,25—20,55%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,3% от суммы выданного кредита
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Материальное обеспечение
корпоративное имущество
возможен последующий залог имущества, находящегося в залоге у другого банка по кредиту, который планируется рефинансировать
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Поручительство
физического лица/руководителя и/или собственника бизнеса/юридического лица
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без штрафов
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП — субъекты микро- и малого бизнеса
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
11.02.2019 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Рефинансирование» в 19 городах России
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
в вашем городе
Москва
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