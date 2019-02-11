Госзаказ

Основные сведения Цель кредита обеспечение конкурсной заявки для участия в государственных и муниципальных конкурсах

Валюта рубли

Сумма кредита не более суммы обеспечения конкурсной заявки

Срок кредита до 1 года

срок транша/единовременного кредита - до 60 дней

Ставка по кредиту годовых 15%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5% от суммы кредита единовременно; 1% от суммы лимита кредитной линии единовременно

Материальное обеспечение гарантии залог имущества на сумму не менее 50% от суммы кредита (если страхование не является обеспечением исполнения контракта)

Поручительство основных учредителей

Форма выдачи кредит кредитная линия

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — субъекты микро- и малого бизнеса

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита/ кредитной линии Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 11.02.2019 15:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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