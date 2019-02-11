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Алмазэргиэнбанк, кредит для бизнеса

Госзаказ

Основные сведения

  • Цель кредита
    обеспечение конкурсной заявки для участия в государственных и муниципальных конкурсах
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    не более суммы обеспечения конкурсной заявки
  • Срок кредита
    до 1 года
    срок транша/единовременного кредита - до 60 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    15%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,5% от суммы кредита единовременно; 1% от суммы лимита кредитной линии единовременно
  • Материальное обеспечение
    гарантии

    залог имущества на сумму не менее 50% от суммы кредита (если страхование не является обеспечением исполнения контракта)

  • Поручительство
    основных учредителей
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП — субъекты микро- и малого бизнеса
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита/ кредитной линии
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    11.02.2019 15:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Госзаказ» в 19 городах России

Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(4112) 34-36-62

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