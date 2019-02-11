Госзаказ
Основные сведения
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Цель кредита
обеспечение конкурсной заявки для участия в государственных и муниципальных конкурсах
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
не более суммы обеспечения конкурсной заявки
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Срок кредита
до 1 года
срок транша/единовременного кредита - до 60 дней
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Ставка по кредиту годовых
15%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5% от суммы кредита единовременно; 1% от суммы лимита кредитной линии единовременно
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Материальное обеспечение
гарантии
залог имущества на сумму не менее 50% от суммы кредита (если страхование не является обеспечением исполнения контракта)
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Поручительство
основных учредителей
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП — субъекты микро- и малого бизнеса
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита/ кредитной линии
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
11.02.2019 15:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Госзаказ» в 19 городах России
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
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в вашем городе
Москва
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