Госконтракт

Основные сведения Цель кредита исполнение государственных и муниципальных контрактов

Валюта рубли

Сумма кредита не более 50% от суммы контракта

Срок кредита до 2 лет

устанавливается исходя из срока контракта

Ставка по кредиту годовых 17%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита единовременно

Материальное обеспечение имущественные/денежные права (требования) не менее 50% от суммы кредита; залог прав требования по контракту

Поручительство основных учредителей

Форма выдачи кредит

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — субъекты микро- и малого бизнеса

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита/ кредитной линии Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 11.02.2019 15:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Госконтракт» в 19 городах России