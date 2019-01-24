Вход
Живаго Банк, кредит для бизнеса

Бизнесу

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотного капитала; приобретение транспортных средств, оборудования, коммерческой недвижимости; расширение бизнеса; оплата платежных поручений при недостаточности денежных средств на расчетном счете
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    индивидуально
  • Срок кредита
    3 мес.—3 года
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
    зависит финансового состояния заемщика, качества обеспечения кредита, сроков кредитования
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    от 5
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • залог 3-их лиц
    • недвижимость
    • оборудование
    • спецтехника
    • товары в обороте
    • транспортные средства
  • Поручительство
    руководителя и участников общества — для ЮЛ; супруги(а), иного физического/ юридического лица — для ИП
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • овердрафт
  • Режим погашения
    дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные формы финансирования;
    • диверсифицированный залог
    Особые ограничения
    • кредит перечисляется на расчетный счет клиента в банке
  • Дата актуализации
    24.01.2019 19:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 2 городах России

Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
Адрес
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
ОГРН
1026200004060
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-64-44 — единая справочная служба

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса