Бизнесу
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотного капитала; приобретение транспортных средств, оборудования, коммерческой недвижимости; расширение бизнеса; оплата платежных поручений при недостаточности денежных средств на расчетном счете
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
индивидуально
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Срок кредита
3 мес.—3 года
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
зависит финансового состояния заемщика, качества обеспечения кредита, сроков кредитования
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Отсрочка начала погашения кредита
возможна
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Срок рассмотрения заявки, дней
от 5
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- залог 3-их лиц
- недвижимость
- оборудование
- спецтехника
- товары в обороте
- транспортные средства
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Поручительство
руководителя и участников общества — для ЮЛ; супруги(а), иного физического/ юридического лица — для ИП
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- овердрафт
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Режим погашения
дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- различные формы финансирования;
- диверсифицированный залог
- кредит перечисляется на расчетный счет клиента в банке
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Дата актуализации
24.01.2019 19:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
1026200004060
в вашем городе
Москва
8 800 100-64-44
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