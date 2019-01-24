Бизнесу

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотного капитала; приобретение транспортных средств, оборудования, коммерческой недвижимости; расширение бизнеса; оплата платежных поручений при недостаточности денежных средств на расчетном счете

Валюта рубли

Сумма кредита индивидуально

Срок кредита 3 мес.—3 года

Ставка по кредиту годовых от 12%

зависит финансового состояния заемщика, качества обеспечения кредита, сроков кредитования

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Срок рассмотрения заявки, дней от 5

Материальное обеспечение движимое имущество залог 3-их лиц недвижимость оборудование спецтехника товары в обороте транспортные средства

Поручительство руководителя и участников общества — для ЮЛ; супруги(а), иного физического/ юридического лица — для ИП

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) овердрафт

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные формы финансирования; диверсифицированный залог Особые ограничения кредит перечисляется на расчетный счет клиента в банке

Дата актуализации 24.01.2019 19:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 2 городах России