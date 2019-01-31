Вход
Чувашкредитпромбанк, кредит для бизнеса

Тендерный

Основные сведения

  • Цель кредита
    обеспечение заявки на участие в тендере/аукционе/конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—150 000 000
    до 3 000 000 руб. без залога
  • Срок кредита
    до 3 мес.
    до 90 календарных дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,5%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 7
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • не требуется
    • недвижимое имущество
    • товары в обороте

    готовая продукция или денежное покрытие; до 3 млн руб. без залога

  • Поручительство
    бенефициарных владельцев бизнеса, руководителя организации
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    единовременно в конце срока

    проценты — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без комиссий (по согласованию с банком)
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; отсутствие сведений о заемщике в Реестре недобросовестных поставщиков
  • Дополнительная информация
    Обеспечение торгов на следующих электронных площадках: ОАО «Единая электронная торговая площадка»; ЗАО «ММВБ — Информационные технологии»; ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан»; ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная Система Торгов»; ООО «Индексное агентство РТС».
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • без залога до 3 млн рублей
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
    Особые ограничения
    • требуется наличие (открытие) счета в банке
  • Дата актуализации
    31.01.2019 17:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Тендерный» в 8 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
ОГРН
1022100000064
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 3 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(8352) 30-93-09

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса