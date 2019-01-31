Тендерный

Основные сведения Цель кредита обеспечение заявки на участие в тендере/аукционе/конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—150 000 000

до 3 000 000 руб. без залога

Срок кредита до 3 мес.

до 90 календарных дней

Ставка по кредиту годовых от 12,5%

Срок рассмотрения заявки, дней до 7

Материальное обеспечение движимое имущество не требуется недвижимое имущество товары в обороте готовая продукция или денежное покрытие; до 3 млн руб. без залога

Поручительство бенефициарных владельцев бизнеса, руководителя организации

Форма выдачи кредит

Режим погашения единовременно в конце срока проценты — ежемесячно

Условия досрочного погашения без комиссий (по согласованию с банком)

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; отсутствие сведений о заемщике в Реестре недобросовестных поставщиков

Дополнительная информация Обеспечение торгов на следующих электронных площадках: ОАО «Единая электронная торговая площадка»; ЗАО «ММВБ — Информационные технологии»; ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан»; ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная Система Торгов»; ООО «Индексное агентство РТС».

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; без залога до 3 млн рублей Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана Особые ограничения требуется наличие (открытие) счета в банке

Дата актуализации 31.01.2019 17:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Тендерный» в 8 городах России