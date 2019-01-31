Тендерный
Основные сведения
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Цель кредита
обеспечение заявки на участие в тендере/аукционе/конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—150 000 000
до 3 000 000 руб. без залога
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Срок кредита
до 3 мес.
до 90 календарных дней
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Ставка по кредиту годовых
от 12,5%
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 7
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- не требуется
- недвижимое имущество
- товары в обороте
готовая продукция или денежное покрытие; до 3 млн руб. без залога
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Поручительство
бенефициарных владельцев бизнеса, руководителя организации
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
единовременно в конце срока
проценты — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
без комиссий (по согласованию с банком)
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; отсутствие сведений о заемщике в Реестре недобросовестных поставщиков
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Дополнительная информация
Обеспечение торгов на следующих электронных площадках: ОАО «Единая электронная торговая площадка»; ЗАО «ММВБ — Информационные технологии»; ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан»; ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная Система Торгов»; ООО «Индексное агентство РТС».
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- без залога до 3 млн рублей
Особые ограничения
- максимальная ставка на сайте банка не указана
- требуется наличие (открытие) счета в банке
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Дата актуализации
31.01.2019 17:17