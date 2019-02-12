Бизнес-Актив

Основные сведения Цель кредита приобретение нового и бывшего в употреблении оборудования, его страхование и осуществление монтажных и пуско-наладочных работ

Валюта рубли

Сумма кредита от 150 000

от 150 000 руб. для сельхозпроизводителей, от 300 000 руб. для остальных заемщиков; сумма кредита на монтажные и пуско-наладочные работы не может превышать 10% стоимости приобретаемого оборудования или 1 000 000 руб.; ПВ — от 20%

Срок кредита 1 мес.—7 лет

до 7 лет для сельхозпроизводителей, в остальных случаях до 5 лет при сроке деятельности предприятия свыше 12 мес. и до 3 лет - менее 12 мес.

Ставка по кредиту годовых от 11%

11% годовых действует при сроке кредитования 60 мес. и сумме кредита более 5 млн руб.; итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти мес.

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день

Материальное обеспечение гарантии гарантия АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; до момента поставки оборудования заемщику может быть предоставлен иной залог; страхование обязательно

Поручительство физических и/или юридических лиц

Форма выдачи кредит

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график индивидуальный график при сезонном бизнесе; проценты — ежемесячно

Условия досрочного погашения без комиссии

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП (до 70 лет) — резиденты РФ с годовой выручкой до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании от 24 мес. для производства, от 12 мес. для остальных видов деятельности, в т. ч. сезонных

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок финансирования; отсрочка погашения до 6-ти месяцев Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана Особые ограничения для отдельной категории повторных заемщиков срок кредитования до 8 лет

Дата актуализации 12.02.2019 16:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Актив» в 7235 городах России