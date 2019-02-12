Бизнес-Актив
Основные сведения
-
Цель кредита
приобретение нового и бывшего в употреблении оборудования, его страхование и осуществление монтажных и пуско-наладочных работ
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
от 150 000
от 150 000 руб. для сельхозпроизводителей, от 300 000 руб. для остальных заемщиков; сумма кредита на монтажные и пуско-наладочные работы не может превышать 10% стоимости приобретаемого оборудования или 1 000 000 руб.; ПВ — от 20%
-
Срок кредита
1 мес.—7 лет
до 7 лет для сельхозпроизводителей, в остальных случаях до 5 лет при сроке деятельности предприятия свыше 12 мес. и до 3 лет - менее 12 мес.
-
Ставка по кредиту годовых
от 11%
11% годовых действует при сроке кредитования 60 мес. и сумме кредита более 5 млн руб.; итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
-
Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти мес.
-
Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
-
Материальное обеспечение
гарантии
гарантия АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; до момента поставки оборудования заемщику может быть предоставлен иной залог; страхование обязательно
-
Поручительство
физических и/или юридических лиц
-
Форма выдачи
кредит
-
Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
индивидуальный график при сезонном бизнесе; проценты — ежемесячно
-
Условия досрочного погашения
без комиссии
-
Срок существования бизнеса
12 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП (до 70 лет) — резиденты РФ с годовой выручкой до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании от 24 мес. для производства, от 12 мес. для остальных видов деятельности, в т. ч. сезонных
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- длительный срок финансирования;
- отсрочка погашения до 6-ти месяцев
Особые ограничения
- максимальная ставка на сайте банка не указана
- для отдельной категории повторных заемщиков срок кредитования до 8 лет
-
Дата актуализации
12.02.2019 16:53