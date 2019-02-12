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Сбербанк России, кредит для бизнеса

Бизнес-Актив

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение нового и бывшего в употреблении оборудования, его страхование и осуществление монтажных и пуско-наладочных работ
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 150 000
    от 150 000 руб. для сельхозпроизводителей, от 300 000 руб. для остальных заемщиков; сумма кредита на монтажные и пуско-наладочные работы не может превышать 10% стоимости приобретаемого оборудования или 1 000 000 руб.; ПВ — от 20%
  • Срок кредита
    1 мес.—7 лет
    до 7 лет для сельхозпроизводителей, в остальных случаях до 5 лет при сроке деятельности предприятия свыше 12 мес. и до 3 лет - менее 12 мес.
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11%
    11% годовых действует при сроке кредитования 60 мес. и сумме кредита более 5 млн руб.; итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6-ти мес.
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
  • Материальное обеспечение
    гарантии

    гарантия АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; до момента поставки оборудования заемщику может быть предоставлен иной залог; страхование обязательно

  • Поручительство
    физических и/или юридических лиц
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график

    индивидуальный график при сезонном бизнесе; проценты — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без комиссии
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП (до 70 лет) — резиденты РФ с годовой выручкой до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании от 24 мес. для производства, от 12 мес. для остальных видов деятельности, в т. ч. сезонных
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • длительный срок финансирования;
    • отсрочка погашения до 6-ти месяцев
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
    Особые ограничения
    • для отдельной категории повторных заемщиков срок кредитования до 8 лет
  • Дата актуализации
    12.02.2019 16:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Актив» в 7235 городах России

Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
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