СББ — Линия
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение основных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—15 000 000
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Срок кредита
5 лет
срок выборки - 4 месяца
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Материальное обеспечение
- не требуется
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- транспортные средства
до 1 000 000 руб. без залога; свыше 5 000 000 руб. требуется обязательное предоставление в залог недвижимого имущества и/или поручительство фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса; страхование предмета залога не требуется
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Поручительство
собственников бизнеса, в совокупности являющихся владельцами не менее 75% акций компании и лиц, принимающих решение, с обязательным согласием супругов; супругов — для ИП; иные ЮЛ и физические лица
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Форма выдачи
кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; безубыточная деятельность за последние 6 месяцев; наличие действующей лицензии на производство или реализацию товаров, работ или услуг, подлежащих лицензированию; количество поставщиков и покупателей не менее 3-х; отсутствие не исполненных судебных решений, приостановлений, арестов, иных ограничений на расчетном счете; собственниками бизнеса — резиденты РФ с постоянной пропиской и проживанием в городах присутствия банка
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Дополнительная информация
Возраст учредителей/поручителей на момент оформления кредитного договора от 21 до 55 лет включительно.
Основные направления деятельности заемщика: розничная/оптовая торговля товарами народного потребления, производственная деятельность, строительно-монтажные работы, оказание услуг.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- до 1 млн руб. без залога;
- страхование предмета залога не требуется
Особые ограничения
- срок существования бизнеса от 12 месяцев
- место регистрации, местонахождение, место осуществления деятельности заемщика — города присутствия банка
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Дата актуализации
16.01.2019 15:55