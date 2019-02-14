Основные средства

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств, финансирование затрат на поставку, монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала, модернизацию основных средств

Валюта рубли

Сумма кредита не более стоимости приобретаемого основного средства с учетом затрат на его транспортировку, инсталяцию и обучение персонала по его использованию; либо не более суммы затрат на модернизацию (ремонт)

Срок кредита 1 мес.—3 года

Ставка по кредиту годовых 19—21,5%

19% — до 1 года; 21% — до 2-х лет; 21,5% — до 3-х лет

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы единовременно

Отсрочка начала погашения кредита до 6 месяцев, но не более срока поставки и ввода в эксплуатацию основного средства

Материальное обеспечение корпоративное имущество личное имущество основные средства поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество страхование предметов залога в пользу банка в течении всего срока кредитования

Поручительство собственников бизнеса (участников (акционеров); супруга (-и) — для ИП; третьих лиц, чей источник дохода не связан с деятельностью заемщика

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Дополнительная информация При расчете суммы кредита учитываются собственные средства заемщика, направленные на приобретение или модернизацию оборудования. При отсутствии страховки на транспортное средство взимается плата за наличие непокрытого риска утраты заложенного ТС в течение срока кредитования

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможность отсрочки погашения основного долга до 6 мес. Минусы наличие комиссии при выдаче кредита; обязательное страхование залога Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение

Дата актуализации 14.02.2019 15:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Основные средства» в 5 городах России