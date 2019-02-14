Транспортные средства

Основные сведения Цель кредита приобретение легкового и грузового транспортного средства, приобретение прицепов и полуприцепов, приобретение спецтехники, приобретение катеров, лодочных моторов, гидроциклов, мотоциклов, снегоходов, финансирование затрат на поставку ТС, финансирование затрат на страхование

Валюта рубли

Сумма кредита не более стоимости приобретаемого транспортного средства и суммы затрат на его приобретение, включая затраты на страхование; ПВ — от 15%

Срок кредита 1 мес.—5 лет

Ставка по кредиту годовых 17—23,5%

в зависимости от срока кредита и размера ПВ

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы единовременно

Отсрочка начала погашения кредита до 6 месяцев, но не более срока поставки транспортного средства

Материальное обеспечение корпоративное имущество личное имущество поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество транспортные средства страхование предметов залога в пользу банка в течении всего срока кредитования

Поручительство собственников бизнеса (участников (акционеров); супруга (-и) — для ИП; третьих лиц, чей источник дохода не связан с деятельностью заемщика

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Дополнительная информация При расчете суммы кредита учитываются собственные средства заемщика, направленные на приобретение транспортного средства.

При отсутствии страховки на транспортное средство взимается плата за наличие непокрытого риска утраты заложенного ТС в течение срока кредитования

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможность отсрочки погашения основного долга до 6 мес. Минусы наличие комиссии при выдаче кредита; обязательное страхование залога Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение

Дата актуализации 14.02.2019 15:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Транспортные средства» в 5 городах России