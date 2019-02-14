Транспортные средства
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение легкового и грузового транспортного средства, приобретение прицепов и полуприцепов, приобретение спецтехники, приобретение катеров, лодочных моторов, гидроциклов, мотоциклов, снегоходов, финансирование затрат на поставку ТС, финансирование затрат на страхование
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
не более стоимости приобретаемого транспортного средства и суммы затрат на его приобретение, включая затраты на страхование; ПВ — от 15%
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Срок кредита
1 мес.—5 лет
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Ставка по кредиту годовых
17—23,5%
в зависимости от срока кредита и размера ПВ
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы единовременно
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6 месяцев, но не более срока поставки транспортного средства
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Материальное обеспечение
- корпоративное имущество
- личное имущество
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- приобретаемое имущество
- транспортные средства
страхование предметов залога в пользу банка в течении всего срока кредитования
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Поручительство
собственников бизнеса (участников (акционеров); супруга (-и) — для ИП; третьих лиц, чей источник дохода не связан с деятельностью заемщика
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Дополнительная информация
При расчете суммы кредита учитываются собственные средства заемщика, направленные на приобретение транспортного средства.
При отсутствии страховки на транспортное средство взимается плата за наличие непокрытого риска утраты заложенного ТС в течение срока кредитования
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможность отсрочки погашения основного долга до 6 мес.
Особые ограничения
- наличие комиссии при выдаче кредита;
- обязательное страхование залога
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение
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Дата актуализации
14.02.2019 15:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Транспортные средства» в 5 городах России
Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
1023500000655
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Вологда
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