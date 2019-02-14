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Вологжанин, кредит для бизнеса

Транспортные средства

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение легкового и грузового транспортного средства, приобретение прицепов и полуприцепов, приобретение спецтехники, приобретение катеров, лодочных моторов, гидроциклов, мотоциклов, снегоходов, финансирование затрат на поставку ТС, финансирование затрат на страхование
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    не более стоимости приобретаемого транспортного средства и суммы затрат на его приобретение, включая затраты на страхование; ПВ — от 15%
  • Срок кредита
    1 мес.—5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    17—23,5%
    в зависимости от срока кредита и размера ПВ
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы единовременно
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6 месяцев, но не более срока поставки транспортного средства
  • Материальное обеспечение
    • корпоративное имущество
    • личное имущество
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • приобретаемое имущество
    • транспортные средства

    страхование предметов залога в пользу банка в течении всего срока кредитования

  • Поручительство
    собственников бизнеса (участников (акционеров); супруга (-и) — для ИП; третьих лиц, чей источник дохода не связан с деятельностью заемщика
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Дополнительная информация
    При расчете суммы кредита учитываются собственные средства заемщика, направленные на приобретение транспортного средства.
    При отсутствии страховки на транспортное средство взимается плата за наличие непокрытого риска утраты заложенного ТС в течение срока кредитования
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможность отсрочки погашения основного долга до 6 мес.
    Минусы
    • наличие комиссии при выдаче кредита;
    • обязательное страхование залога
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение
  • Дата актуализации
    14.02.2019 15:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Транспортные средства» в 5 городах России

Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
ОГРН
1023500000655
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Телефоны
(8172) 21-18-19

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