Недвижимость

Основные сведения Цель кредита приобретение объекта недвижимости, капитальный ремонт объекта недвижимости, строительство объекта недвижимости, используемого для ведения бизнеса

Валюта рубли

Сумма кредита не более стоимости приобретаемого объекта недвижимости, включая затраты на его приобретение и страхование либо не более суммы затрат на строительство объекта, используемого в бизнесе; при расчете суммы кредита учитываются собственные средства Заёмщика, направленные на приобретение (строительство) объекта недвижимости

Срок кредита 1 мес.—7 лет

Ставка по кредиту годовых 19—22,5%

19% при сроке кредита до 1 года, 20,5% — 2 года, 22,5% — 3 года; при сроке кредита от 3-х лет — ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 10,5%, но не менее 22,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы единовременно

Отсрочка начала погашения кредита возможна, но не более срока строительства и ввода объекта в эксплуатацию

Материальное обеспечение земельные участки корпоративное имущество личное имущество недвижимость поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество страхование предметов залога в пользу банка в течении всего срока кредитования

Поручительство собственников бизнеса (участников (акционеров); супруга (-и) — для ИП; третьих лиц, чей источник дохода не связан с деятельностью заемщика

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Дополнительная информация При расчете суммы кредита учитываются собственные средства заемщика, направленные на приобретение (строительство) объекта недвижимости.

При отсутствии страховки на транспортное средство взимается плата за наличие непокрытого риска утраты заложенного ТС в течение срока кредитования

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможность отсрочки погашения основного долга Минусы наличие комиссии при выдаче кредита; обязательное страхование залога; высокая ставка Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение

Дата актуализации 14.02.2019 14:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Недвижимость» в 5 городах России