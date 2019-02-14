Приобретение ТМЦ

Основные сведения Цель кредита приобретение ТМЦ для последующей переработки и продажи, закуп сырья, закуп существенной партии товаров на склад

Валюта рубли

Сумма кредита не более двукратного размера среднеквартального объема запасов за последний финансовый год, либо не более шестикратного размера среднемесячной выручки за последние шесть месяцев для несезонного или за последние 12 месяцев для сезонного вида деятельности, либо не более 3 000 000 рублей — для лиц, осуществляющих деятельность менее 1 года с момента государственной регистрации

Срок кредита 1 год

Ставка по кредиту годовых 18%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы единовременно

Материальное обеспечение корпоративное имущество личное имущество недвижимость поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса страхование предметов залога в пользу банка в течении всего срока кредитования

Поручительство собственников бизнеса (участников (акционеров); супруга (-и) — для ИП; лиц, чей источник дохода не связан с деятельностью заемщика

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Дополнительная информация При отсутствии страховки на транспортное средство взимается плата в размере, установленном Банком на ежегодной основе в течение срока кредитования

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие комиссии при выдаче кредита; обязательное страхование залога Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение

Дата актуализации 14.02.2019 15:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Приобретение ТМЦ» в 5 городах России