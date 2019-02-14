Вход
Поиск
Вологжанин, кредит для бизнеса

На пополнение оборотных средств

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств для выплаты заработной платы, уплаты налогов и сборов, расчетов с контрагентами, погашения кредиторской задолженности, обеспечение заявок, поданных на электронный аукцион (электронный торги) на право заключить государственнй (муниципальный) контракт
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    не более шестикратного размера среднемесячной выручки за последние шесть месяцев для несезонного или за последние 12 месяцев для сезонного вида деятельности, либо не более 3 000 000 рублей — для лиц, осуществляющих деятельность менее 1 года с момента государственной регистрации, либо не более суммы необходимой для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе на право заключить государственный (муниципальный) контракт
  • Срок кредита
    1 год—1 год и 6 мес.
    срок транша до 540 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    15—19%
    в зависимости от срока транша
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы единовременно
  • Материальное обеспечение
    • корпоративное имущество
    • личное имущество
    • недвижимость
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

    страхование предметов залога в пользу банка в течении всего срока кредитования

  • Поручительство
    собственников бизнеса (участников (акционеров); супруга (-и) — для ИП; третьих лиц, чей источник дохода не связан с деятельностью заемщика
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    при кредитовании в форме ВКЛ устанавливаются транши сроком до 540 дней (шаг траншей: 30, 60, 90, 180, 270, 360, 540 дней)

  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Дополнительная информация
    При отсутствии страховки на транспортное средство взимается плата в размере, установленном Банком на ежегодной основе в течение срока кредитования
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • обязательное страхование залога;
    • наличие комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение
  • Дата актуализации
    14.02.2019 14:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «На пополнение оборотных средств» в 5 городах России

Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
ОГРН
1023500000655
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 9 Банкоматы 19 посмотреть на карте
Телефоны
(8172) 21-18-19

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса