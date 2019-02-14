На пополнение оборотных средств
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств для выплаты заработной платы, уплаты налогов и сборов, расчетов с контрагентами, погашения кредиторской задолженности, обеспечение заявок, поданных на электронный аукцион (электронный торги) на право заключить государственнй (муниципальный) контракт
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
не более шестикратного размера среднемесячной выручки за последние шесть месяцев для несезонного или за последние 12 месяцев для сезонного вида деятельности, либо не более 3 000 000 рублей — для лиц, осуществляющих деятельность менее 1 года с момента государственной регистрации, либо не более суммы необходимой для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе на право заключить государственный (муниципальный) контракт
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Срок кредита
1 год—1 год и 6 мес.
срок транша до 540 дней
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Ставка по кредиту годовых
15—19%
в зависимости от срока транша
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы единовременно
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Материальное обеспечение
- корпоративное имущество
- личное имущество
- недвижимость
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
страхование предметов залога в пользу банка в течении всего срока кредитования
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Поручительство
собственников бизнеса (участников (акционеров); супруга (-и) — для ИП; третьих лиц, чей источник дохода не связан с деятельностью заемщика
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
при кредитовании в форме ВКЛ устанавливаются транши сроком до 540 дней (шаг траншей: 30, 60, 90, 180, 270, 360, 540 дней)
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Дополнительная информация
При отсутствии страховки на транспортное средство взимается плата в размере, установленном Банком на ежегодной основе в течение срока кредитования
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- обязательное страхование залога;
- наличие комиссии при выдаче кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение
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Дата актуализации
14.02.2019 14:28