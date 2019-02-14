На пополнение оборотных средств

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств для выплаты заработной платы, уплаты налогов и сборов, расчетов с контрагентами, погашения кредиторской задолженности, обеспечение заявок, поданных на электронный аукцион (электронный торги) на право заключить государственнй (муниципальный) контракт

Валюта рубли

Сумма кредита не более шестикратного размера среднемесячной выручки за последние шесть месяцев для несезонного или за последние 12 месяцев для сезонного вида деятельности, либо не более 3 000 000 рублей — для лиц, осуществляющих деятельность менее 1 года с момента государственной регистрации, либо не более суммы необходимой для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе на право заключить государственный (муниципальный) контракт

Срок кредита 1 год—1 год и 6 мес.

срок транша до 540 дней

Ставка по кредиту годовых 15—19%

в зависимости от срока транша

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы единовременно

Материальное обеспечение корпоративное имущество личное имущество недвижимость поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса страхование предметов залога в пользу банка в течении всего срока кредитования

Поручительство собственников бизнеса (участников (акционеров); супруга (-и) — для ИП; третьих лиц, чей источник дохода не связан с деятельностью заемщика

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график при кредитовании в форме ВКЛ устанавливаются транши сроком до 540 дней (шаг траншей: 30, 60, 90, 180, 270, 360, 540 дней)

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Дополнительная информация При отсутствии страховки на транспортное средство взимается плата в размере, установленном Банком на ежегодной основе в течение срока кредитования

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы обязательное страхование залога; наличие комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение

Дата актуализации 14.02.2019 14:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «На пополнение оборотных средств» в 5 городах России