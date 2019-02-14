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Вологжанин, кредит для бизнеса

На исполнение контракта

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование с целью исполнения обязательств по строго определенному контракту
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    не более суммы затрат, необходимых для исполнения условий контракта заемщиком, за минусом фактически понесенных расходов, связанных с его исполнением, на момент рассмотрения заявки
  • Срок кредита
    срок действия контракта +3 мес.
  • Ставка по кредиту годовых
    18—19%
    18% — на 1 год; 19% — на 2 года; +1 п. п. в последние 3 мес. с момента окончания первоначального установленного срока по контракту
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы единовременно
  • Материальное обеспечение
    • имущественные/денежные права (требования)
    • корпоративное имущество
    • личное имущество
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

    права требований по контракту; страхование предметов залога в пользу банка в течении всего срока кредитования

  • Поручительство
    собственников бизнеса (участников (акционеров); супруга(-и) — для ИП; третьих лиц, чей источник дохода не связан с деятельностью заемщика
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета

    при поступлении выручки по финансируемому за счет кредита контракту на расчетный счет, открытый в банке-кредиторе, банк в день поступления выручки самостоятельно в одностороннем порядке списывает в погашение кредита часть поступившей на расчетный счет выручки пропорционально отношению суммы кредита к цене контракта

  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Дополнительная информация
    При отсутствии страховки на транспортное средство взимается плата в размере, установленном Банком на ежегодной основе в течение срока кредитования
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • обязательное страхование залога;
    • наличие комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение
  • Дата актуализации
    14.02.2019 14:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «На исполнение контракта» в 5 городах России

Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
ОГРН
1023500000655
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Телефоны
(8172) 21-18-19

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