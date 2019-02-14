На исполнение контракта
Основные сведения
-
Цель кредита
финансирование с целью исполнения обязательств по строго определенному контракту
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
не более суммы затрат, необходимых для исполнения условий контракта заемщиком, за минусом фактически понесенных расходов, связанных с его исполнением, на момент рассмотрения заявки
-
Срок кредита
срок действия контракта +3 мес.
-
Ставка по кредиту годовых
18—19%
18% — на 1 год; 19% — на 2 года; +1 п. п. в последние 3 мес. с момента окончания первоначального установленного срока по контракту
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы единовременно
-
Материальное обеспечение
- имущественные/денежные права (требования)
- корпоративное имущество
- личное имущество
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
права требований по контракту; страхование предметов залога в пользу банка в течении всего срока кредитования
-
Поручительство
собственников бизнеса (участников (акционеров); супруга(-и) — для ИП; третьих лиц, чей источник дохода не связан с деятельностью заемщика
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
-
Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
при поступлении выручки по финансируемому за счет кредита контракту на расчетный счет, открытый в банке-кредиторе, банк в день поступления выручки самостоятельно в одностороннем порядке списывает в погашение кредита часть поступившей на расчетный счет выручки пропорционально отношению суммы кредита к цене контракта
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
-
Дополнительная информация
При отсутствии страховки на транспортное средство взимается плата в размере, установленном Банком на ежегодной основе в течение срока кредитования
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- обязательное страхование залога;
- наличие комиссии при выдаче кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение
-
Дата актуализации
14.02.2019 14:11