На исполнение контракта

Основные сведения Цель кредита финансирование с целью исполнения обязательств по строго определенному контракту

Валюта рубли

Сумма кредита не более суммы затрат, необходимых для исполнения условий контракта заемщиком, за минусом фактически понесенных расходов, связанных с его исполнением, на момент рассмотрения заявки

Срок кредита срок действия контракта +3 мес.

Ставка по кредиту годовых 18—19%

18% — на 1 год; 19% — на 2 года; +1 п. п. в последние 3 мес. с момента окончания первоначального установленного срока по контракту

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы единовременно

Материальное обеспечение имущественные/денежные права (требования) корпоративное имущество личное имущество поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса права требований по контракту; страхование предметов залога в пользу банка в течении всего срока кредитования

Поручительство собственников бизнеса (участников (акционеров); супруга(-и) — для ИП; третьих лиц, чей источник дохода не связан с деятельностью заемщика

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета при поступлении выручки по финансируемому за счет кредита контракту на расчетный счет, открытый в банке-кредиторе, банк в день поступления выручки самостоятельно в одностороннем порядке списывает в погашение кредита часть поступившей на расчетный счет выручки пропорционально отношению суммы кредита к цене контракта

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Дополнительная информация При отсутствии страховки на транспортное средство взимается плата в размере, установленном Банком на ежегодной основе в течение срока кредитования

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы обязательное страхование залога; наличие комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение

Дата актуализации 14.02.2019 14:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «На исполнение контракта» в 5 городах России