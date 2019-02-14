Для лизинга
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение имущества лизинговой компанией для последующей его передачи в лизинг
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
не более суммы затрат, необходимых для приобретения основных средств для последующей их передачи в лизинг за минусом оплаченного аванса по договору купли-продажи имущества для целей лизинга
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Срок кредита
до 3 лет
срок действия договора лизинга
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Ставка по кредиту годовых
18—19%
18% — 1 год; 18,5% — 2 года; 19% — 3 года
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1,5% от суммы — при сроке кредита до 12 мес. включительно; 2% — при сроке кредита от 12 до 24 мес. включительно; 2,5% — при сроке кредита более 24 мес.
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Материальное обеспечение
- имущественные/денежные права (требования)
- приобретаемое имущество
имущество, приобретаемое для целей лизинга, права требований по договору лизинга, права требований по договору купли-продажи (поставки) имущества для целей лизинга при сроке поставки более 30 дней на период действия договора купли-продажи (поставки); страхование предметов залога в пользу банка на рыночную стоимость заложенного имущества в течении всего срока кредитования
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Поручительство
собственников бизнеса (участников, акционеров); лиц, чей источник дохода не связан с деятельностью заемщика
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
погашение основного долга осуществляется не позднее 3-х рабочих дней с момента поступления очередного лизингового платежа. При досрочном выкупе имущества, предоставленного в лизинг, кредит погашается досрочно не позднее трех рабочих дней с момента выкупа
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Требования к заемщику
ЮЛ, основной вид деятельности — финансовая аренда (лизинг)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- наличие комиссии при выдаче кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение
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Дата актуализации
14.02.2019 13:53