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Вологжанин, кредит для бизнеса

Для лизинга

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение имущества лизинговой компанией для последующей его передачи в лизинг
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    не более суммы затрат, необходимых для приобретения основных средств для последующей их передачи в лизинг за минусом оплаченного аванса по договору купли-продажи имущества для целей лизинга
  • Срок кредита
    до 3 лет
    срок действия договора лизинга
  • Ставка по кредиту годовых
    18—19%
    18% — 1 год; 18,5% — 2 года; 19% — 3 года
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1,5% от суммы — при сроке кредита до 12 мес. включительно; 2% — при сроке кредита от 12 до 24 мес. включительно; 2,5% — при сроке кредита более 24 мес.
  • Материальное обеспечение
    • имущественные/денежные права (требования)
    • приобретаемое имущество

    имущество, приобретаемое для целей лизинга, права требований по договору лизинга, права требований по договору купли-продажи (поставки) имущества для целей лизинга при сроке поставки более 30 дней на период действия договора купли-продажи (поставки); страхование предметов залога в пользу банка на рыночную стоимость заложенного имущества в течении всего срока кредитования

  • Поручительство
    собственников бизнеса (участников, акционеров); лиц, чей источник дохода не связан с деятельностью заемщика
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    погашение основного долга осуществляется не позднее 3-х рабочих дней с момента поступления очередного лизингового платежа. При досрочном выкупе имущества, предоставленного в лизинг, кредит погашается досрочно не позднее трех рабочих дней с момента выкупа

  • Требования к заемщику
    ЮЛ, основной вид деятельности — финансовая аренда (лизинг)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • наличие комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение
  • Дата актуализации
    14.02.2019 13:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Для лизинга» в 5 городах России

Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
ОГРН
1023500000655
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Телефоны
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