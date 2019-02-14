Для лизинга

Основные сведения Цель кредита приобретение имущества лизинговой компанией для последующей его передачи в лизинг

Валюта рубли

Сумма кредита не более суммы затрат, необходимых для приобретения основных средств для последующей их передачи в лизинг за минусом оплаченного аванса по договору купли-продажи имущества для целей лизинга

Срок кредита до 3 лет

срок действия договора лизинга

Ставка по кредиту годовых 18—19%

18% — 1 год; 18,5% — 2 года; 19% — 3 года

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1,5% от суммы — при сроке кредита до 12 мес. включительно; 2% — при сроке кредита от 12 до 24 мес. включительно; 2,5% — при сроке кредита более 24 мес.

Материальное обеспечение имущественные/денежные права (требования) приобретаемое имущество имущество, приобретаемое для целей лизинга, права требований по договору лизинга, права требований по договору купли-продажи (поставки) имущества для целей лизинга при сроке поставки более 30 дней на период действия договора купли-продажи (поставки); страхование предметов залога в пользу банка на рыночную стоимость заложенного имущества в течении всего срока кредитования

Поручительство собственников бизнеса (участников, акционеров); лиц, чей источник дохода не связан с деятельностью заемщика

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график погашение основного долга осуществляется не позднее 3-х рабочих дней с момента поступления очередного лизингового платежа. При досрочном выкупе имущества, предоставленного в лизинг, кредит погашается досрочно не позднее трех рабочих дней с момента выкупа

Требования к заемщику ЮЛ, основной вид деятельности — финансовая аренда (лизинг)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение

Дата актуализации 14.02.2019 13:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Для лизинга» в 5 городах России