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Кранбанк, кредит для бизнеса

Перспектива

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение, ремонт, модернизация недвижимости; строительство объектов недвижимости; приобретение транспортных средств, спецтехники, оборудования
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 3 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    9,5—16%
    окончательный размер ставки устанавливает уполномоченный орган банка при принятии решения о предоставлении кредита; основными факторами, влияющими на итоговый размер процентной ставки, являются: финансовый рейтинг заемщика (по методике банка), ликвидность обеспечения, срок кредита, наличие графика погашения задолженности
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,5% от суммы кредита/транша
  • Комиссии за обслуживание кредита
    1% за неиспользованный кредитный лимит
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6 месяцев
  • Материальное обеспечение
    • залог 3-их лиц
    • недвижимость
    • спецтехника
    • товары в обороте
    • транспортные средства

    страхование залога — по решению банка

  • Поручительство
    собственников бизнеса, супругов — для ИП
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

    проценты — ежемесячно в последний рабочий день месяца

  • Срок существования бизнеса
    3 месяца
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залога;
    • возможность отсрочки погашения основного долга
    Минусы
    • наличие комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • наличие положительной кредитной истории
  • Дата актуализации
    19.03.2019 14:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Перспектива» в 8 городах России

Справочная информация
АО «Кранбанк»
Адрес
153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
ОГРН
1023700007407
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-50-04 — единая справочная служба

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