Перспектива

Основные сведения Цель кредита приобретение, ремонт, модернизация недвижимости; строительство объектов недвижимости; приобретение транспортных средств, спецтехники, оборудования

Валюта рубли

Сумма кредита от 3 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 9,5—16%

окончательный размер ставки устанавливает уполномоченный орган банка при принятии решения о предоставлении кредита; основными факторами, влияющими на итоговый размер процентной ставки, являются: финансовый рейтинг заемщика (по методике банка), ликвидность обеспечения, срок кредита, наличие графика погашения задолженности

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5% от суммы кредита/транша

Комиссии за обслуживание кредита 1% за неиспользованный кредитный лимит

Отсрочка начала погашения кредита до 6 месяцев

Материальное обеспечение залог 3-их лиц недвижимость спецтехника товары в обороте транспортные средства страхование залога — по решению банка

Поручительство собственников бизнеса, супругов — для ИП

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) проценты — ежемесячно в последний рабочий день месяца

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога; возможность отсрочки погашения основного долга Минусы наличие комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие положительной кредитной истории

Дата актуализации 19.03.2019 14:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Перспектива» в 8 городах России