Стабильность
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, оплата текущих расходов (налоги, аренда, выплата зарплаты и т. д.), тендерное кредитование
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 1 000 000
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Срок кредита
до 1 года
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Ставка по кредиту годовых
9,5—16%
окончательный размер ставки устанавливает уполномоченный орган банка при принятии решения о предоставлении кредита; основными факторами, влияющими на итоговый размер процентной ставки, являются: финансовый рейтинг заемщика (по методике банка), ликвидность обеспечения, срок кредита, наличие графика погашения задолженности
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5% годовых от суммы кредита/транша
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Комиссии за обслуживание кредита
1% годовых за неиспользованный кредитный лимит
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Материальное обеспечение
корпоративное имущество
страхование залога — по решению банка
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Поручительство
собственников бизнеса, супругов — для ИП
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- единовременно в конце срока
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Срок существования бизнеса
3 месяца
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога
Особые ограничения
- наличие комиссии при выдаче кредита
- наличие у заемщика положительной кредитной истории
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Дата актуализации
19.03.2019 14:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Стабильность» в 8 городах России
Справочная информация
АО «Кранбанк»
153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
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