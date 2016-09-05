Стабильность

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, оплата текущих расходов (налоги, аренда, выплата зарплаты и т. д.), тендерное кредитование

Валюта рубли

Сумма кредита от 1 000 000

Срок кредита до 1 года

Ставка по кредиту годовых 9,5—16%

окончательный размер ставки устанавливает уполномоченный орган банка при принятии решения о предоставлении кредита; основными факторами, влияющими на итоговый размер процентной ставки, являются: финансовый рейтинг заемщика (по методике банка), ликвидность обеспечения, срок кредита, наличие графика погашения задолженности

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5% годовых от суммы кредита/транша

Комиссии за обслуживание кредита 1% годовых за неиспользованный кредитный лимит

Материальное обеспечение корпоративное имущество страхование залога — по решению банка

Поручительство собственников бизнеса, супругов — для ИП

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) единовременно в конце срока

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Минусы наличие комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие у заемщика положительной кредитной истории

Дата актуализации 19.03.2019 14:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Стабильность» в 8 городах России