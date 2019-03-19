Рефинансирование

Основные сведения Цель кредита рефинансирование кредитов, полученных в сторонних банках

Валюта рубли

Сумма кредита от 3 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 9,5%

окончательный размер ставки устанавливает уполномоченный орган банка при принятии решения о предоставлении кредита; основными факторами, влияющими на итоговый размер процентной ставки, являются: финансовый рейтинг заемщика (по методике банка), ликвидность обеспечения, срок кредита, наличие графика погашения задолженности

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5% от размера рефинансируемой задолженности

Материальное обеспечение недвижимость оборудование спецтехника товары в обороте транспортные средства страхование залога — по решению банка

Поручительство собственников бизнеса, супругов — для ИП

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения зависит от формы кредитования и первоначальных условий по договору

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Минусы наличие комиссии при выдаче кредита; макс. ставку банк не указывает Особые ограничения обязательно наличие положительной кредитной истории

Дата актуализации 19.03.2019 15:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Рефинансирование» в 8 городах России