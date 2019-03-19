Рефинансирование
Основные сведения
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Цель кредита
рефинансирование кредитов, полученных в сторонних банках
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 3 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 9,5%
окончательный размер ставки устанавливает уполномоченный орган банка при принятии решения о предоставлении кредита; основными факторами, влияющими на итоговый размер процентной ставки, являются: финансовый рейтинг заемщика (по методике банка), ликвидность обеспечения, срок кредита, наличие графика погашения задолженности
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5% от размера рефинансируемой задолженности
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- спецтехника
- товары в обороте
- транспортные средства
страхование залога — по решению банка
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Поручительство
собственников бизнеса, супругов — для ИП
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
зависит от формы кредитования и первоначальных условий по договору
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога
Особые ограничения
- наличие комиссии при выдаче кредита;
- макс. ставку банк не указывает
- обязательно наличие положительной кредитной истории
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Дата актуализации
19.03.2019 15:14