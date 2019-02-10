Финансирование текущей деятельности

Основные сведения Цель кредита финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, оплата за сырье/материалы, ГСМ, СМР, выплата арендной платы, заработной платы, уплата налогов и сборов, покрытие текущих расходов на рекламу, мелкий ремонт и наладку оборудования; рефинансирование аналогичных кредитов в других банков

Валюта рубли

Сумма кредита до 30% годового чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

Срок кредита до 1 года

по решению КК возможно установление срока действия кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых индивидуально по решению КК

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита единовременно

Комиссии за обслуживание кредита 0,5% — за внесение изменений и дополнений в кредитный договор по инициативе заемщика

Материальное обеспечение движимое имущество имущественные/денежные права (требования) недвижимое имущество товары в обороте страхование залога

Поручительство юридического лица и/или физического лица (руководителя и/или собственника (акционера, участника, учредителя) заемщика — юридического лица, имеющего наибольшую долю в уставном капитале)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график погашение процентов — ежемесячно

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог Минусы обязательно страхование залога; наличие комиссии при выдаче кредита Особые ограничения в качестве дополнительного обеспечения - финансовое поручительство Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»; страхование жизни поручителя

Дата актуализации 10.02.2019 22:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Финансирование текущей деятельности» в 11 городах России