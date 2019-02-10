Финансирование текущей деятельности
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, оплата за сырье/материалы, ГСМ, СМР, выплата арендной платы, заработной платы, уплата налогов и сборов, покрытие текущих расходов на рекламу, мелкий ремонт и наладку оборудования; рефинансирование аналогичных кредитов в других банков
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 30% годового чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг)
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Срок кредита
до 1 года
по решению КК возможно установление срока действия кредита до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
индивидуально по решению КК
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы кредита единовременно
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Комиссии за обслуживание кредита
0,5% — за внесение изменений и дополнений в кредитный договор по инициативе заемщика
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- имущественные/денежные права (требования)
- недвижимое имущество
- товары в обороте
страхование залога
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Поручительство
юридического лица и/или физического лица (руководителя и/или собственника (акционера, участника, учредителя) заемщика — юридического лица, имеющего наибольшую долю в уставном капитале)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
погашение процентов — ежемесячно
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог
Особые ограничения
- обязательно страхование залога;
- наличие комиссии при выдаче кредита
- в качестве дополнительного обеспечения - финансовое поручительство Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»;
- страхование жизни поручителя
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Дата актуализации
10.02.2019 22:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Финансирование текущей деятельности» в 11 городах России
Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
в вашем городе
Севастополь
(692) 53-90-31