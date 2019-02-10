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Севастопольский Морской Банк, кредит для бизнеса

Финансирование текущей деятельности

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, оплата за сырье/материалы, ГСМ, СМР, выплата арендной платы, заработной платы, уплата налогов и сборов, покрытие текущих расходов на рекламу, мелкий ремонт и наладку оборудования; рефинансирование аналогичных кредитов в других банков
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 30% годового чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг)
  • Срок кредита
    до 1 года
    по решению КК возможно установление срока действия кредита до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    индивидуально по решению КК
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы кредита единовременно
  • Комиссии за обслуживание кредита
    0,5% — за внесение изменений и дополнений в кредитный договор по инициативе заемщика
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • имущественные/денежные права (требования)
    • недвижимое имущество
    • товары в обороте

    страхование залога

  • Поручительство
    юридического лица и/или физического лица (руководителя и/или собственника (акционера, участника, учредителя) заемщика — юридического лица, имеющего наибольшую долю в уставном капитале)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    погашение процентов — ежемесячно

  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог
    Минусы
    • обязательно страхование залога;
    • наличие комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • в качестве дополнительного обеспечения - финансовое поручительство Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»;
    • страхование жизни поручителя
  • Дата актуализации
    10.02.2019 22:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Финансирование текущей деятельности» в 11 городах России

Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
Адрес
299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(692) 53-90-31

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