Микро-лайт
Основные сведения
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Цель кредита
на любые цели
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—2 000 000
до 500 000 руб. без залога
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Срок кредита
1 год и 1 мес.—3 года
до 2 лет без залога
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Ставка по кредиту годовых
18—19%
-0,5 п. п., если кредит обеспечен залогом свыше 50%; −0,5 п. п. при поручительстве ЮЛ, собственником которого является заемщик; −1 п. п. при кредитовании на покупку авто/спецтехники и предоставлении в залог приобретаемого имущества и его страховании (каско)
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Отсрочка начала погашения кредита
нет
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Пени за просрочку платежа по кредиту
3% от просроченной суммы платежа ежедневно, но не более 20% годовых
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Срок рассмотрения заявки, дней
2—3
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Материальное обеспечение
- земельные участки
- не требуется
- недвижимость
- приобретаемое имущество
- спецтехника
- транспортные средства
залог не требуется при сумме кредита до 500 000 руб.; страхование залога не требуется
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Поручительство
супруга (-и) заемщика, иного физического/юридического лица (при отсутствии супругов, если кредит не обеспечен твердым залогом)
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Форма выдачи
кредит
наличными через кассу банка или перечислением в безналичном порядке на иной счет
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
ежемесячно
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Условия досрочного погашения
допускается, клиент должен уведомить банк не позднее чем за 30 дней до осуществления досрочного погашения
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ФЛ, получающее прибыль от ПД / участник хозяйственного общества, имеющий право на получение части прибыли такого общества, предназначенной для распределения между его участниками, в доле не менее 25% от объема распределяемой прибыли; срок существования бизнеса для собственника ЮЛ от 12 мес.; положительный финансовый результат деятельности в среднем за последние 3 месяца до даты обращения за кредитом
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- возможна выдача кредита наличными
- место расположения бизнеса и государственная регистрация на территории субъекта РФ, в котором расположен банк или подразделения банка;
- программа только для несезонного бизнеса
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Дата актуализации
28.01.2019 17:00