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Азиатско-Тихоокеанский Банк, кредит для бизнеса

Микро-лайт

Основные сведения

  • Цель кредита
    на любые цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—2 000 000
    до 500 000 руб. без залога
  • Срок кредита
    1 год и 1 мес.—3 года
    до 2 лет без залога
  • Ставка по кредиту годовых
    18—19%
    -0,5 п. п., если кредит обеспечен залогом свыше 50%; −0,5 п. п. при поручительстве ЮЛ, собственником которого является заемщик; −1 п. п. при кредитовании на покупку авто/спецтехники и предоставлении в залог приобретаемого имущества и его страховании (каско)
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Отсрочка начала погашения кредита
    нет
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    3% от просроченной суммы платежа ежедневно, но не более 20% годовых
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    2—3
  • Материальное обеспечение
    • земельные участки
    • не требуется
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество
    • спецтехника
    • транспортные средства

    залог не требуется при сумме кредита до 500 000 руб.; страхование залога не требуется

  • Поручительство
    супруга (-и) заемщика, иного физического/юридического лица (при отсутствии супругов, если кредит не обеспечен твердым залогом)
  • Форма выдачи
    кредит

    наличными через кассу банка или перечислением в безналичном порядке на иной счет

  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

    ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    допускается, клиент должен уведомить банк не позднее чем за 30 дней до осуществления досрочного погашения
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ФЛ, получающее прибыль от ПД / участник хозяйственного общества, имеющий право на получение части прибыли такого общества, предназначенной для распределения между его участниками, в доле не менее 25% от объема распределяемой прибыли; срок существования бизнеса для собственника ЮЛ от 12 мес.; положительный финансовый результат деятельности в среднем за последние 3 месяца до даты обращения за кредитом
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможна выдача кредита наличными
    Особые ограничения
    • место расположения бизнеса и государственная регистрация на территории субъекта РФ, в котором расположен банк или подразделения банка;
    • программа только для несезонного бизнеса
  • Дата актуализации
    28.01.2019 17:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Микро-лайт» в 108 городах России

Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
ОГРН
1022800000079
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба

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