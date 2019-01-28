Микро-лайт

Основные сведения Цель кредита на любые цели

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—2 000 000

до 500 000 руб. без залога

Срок кредита 1 год и 1 мес.—3 года

до 2 лет без залога

Ставка по кредиту годовых 18—19%

-0,5 п. п., если кредит обеспечен залогом свыше 50%; −0,5 п. п. при поручительстве ЮЛ, собственником которого является заемщик; −1 п. п. при кредитовании на покупку авто/спецтехники и предоставлении в залог приобретаемого имущества и его страховании (каско)

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита нет

Пени за просрочку платежа по кредиту 3% от просроченной суммы платежа ежедневно, но не более 20% годовых

Срок рассмотрения заявки, дней 2—3

Материальное обеспечение земельные участки не требуется недвижимость приобретаемое имущество спецтехника транспортные средства залог не требуется при сумме кредита до 500 000 руб.; страхование залога не требуется

Поручительство супруга (-и) заемщика, иного физического/юридического лица (при отсутствии супругов, если кредит не обеспечен твердым залогом)

Форма выдачи кредит наличными через кассу банка или перечислением в безналичном порядке на иной счет

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) ежемесячно

Условия досрочного погашения допускается, клиент должен уведомить банк не позднее чем за 30 дней до осуществления досрочного погашения

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ФЛ, получающее прибыль от ПД / участник хозяйственного общества, имеющий право на получение части прибыли такого общества, предназначенной для распределения между его участниками, в доле не менее 25% от объема распределяемой прибыли; срок существования бизнеса для собственника ЮЛ от 12 мес.; положительный финансовый результат деятельности в среднем за последние 3 месяца до даты обращения за кредитом

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможна выдача кредита наличными Особые ограничения место расположения бизнеса и государственная регистрация на территории субъекта РФ, в котором расположен банк или подразделения банка; программа только для несезонного бизнеса

Дата актуализации 28.01.2019 17:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Микро-лайт» в 108 городах России